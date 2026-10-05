Elecciones presidenciales en Brasil: la disputa entre Flávio Bolsonaro y Lula se define en un balotaje

En una definición infartante, los números fueron acercando a un Lula que empezó el conteo muy atrás respecto de su rival. Durante un par de horas, Bolsonaro logró un 51% de los votos, basado sobre todo en los números que llegaban del sur de Brasil, con intereses en el agronegocio y fuertemente conservador y había temor de que le alcanzaran para un triunfo en primera vuelta. Ese escenario, sin embargo, no llegó nunca a cuajar porque no logró en ningún momento la diferencia porcentual necesaria para asegurarse de que no era necesario pasar a un balotaje. Hacia las 22.30, y computado el 99,9% de los sufragios, la lista 22, que encabezaba el hijo del ex presidente, alcanzaba el 47,05% (con más de 56 millones de votos). El Partido de los Trabajadores, la lista 13 de Lula, sumaba el 45,14%, con casi 54 millones votos.