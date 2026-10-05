Elecciones en Brasil: qué escenarios económicos se abren y cómo impactan en Argentina

Una economía que ya muestra señales de desaceleración

Brasil llega al balotaje con una economía todavía en expansión, aunque con señales de moderación. El PBI creció 0,5% en el segundo trimestre respecto del primero y avanzó 2% interanual. A su vez, el IBC-Br, indicador mensual elaborado por el Banco Central de Brasil y utilizado como referencia para seguir la actividad, retrocedió en junio y julio, lo que reflejó un menor dinamismo respecto del comienzo del año.