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Pablo Quirno y una hipótesis sobre Brasil: "¿Lula le va a regalar el triunfo a Bolsonaro?"

El canciller evitó precisar si Milei viajará a Brasil antes del balotaje. "Se va a ir desarrollando en las próximas semanas", dijo.

ELECCIONES EN BRASIL. Pablo Quirno planteó que Lula podría desistir de competir en la segunda vuelta.
ELECCIONES EN BRASIL. Pablo Quirno planteó que Lula podría desistir de competir en la segunda vuelta.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tras la primera vuelta en Brasil, el canciller argentino Pablo Quirno planteó que Lula da Silva podría bajarse del balotaje ante la ventaja electoral de Flávio Bolsonaro.
  • Quirno basó su hipótesis en la mayoría de derecha en el Congreso brasileño y el trasvase de votos hacia Bolsonaro, destacando el influjo regional del presidente Javier Milei.
  • Una victoria de Bolsonaro facilitaría un alineamiento dentro del Mercosur con Argentina, mientras se evalúa una posible visita de Milei antes del balotaje del 25 de octubre.
Resumen generado con IA

El canciller Pablo Quirno analizó el escenario electoral brasileño y se mostró optimista por el desempeño de Flávio Bolsonaro, quien se impuso en la primera vuelta aunque deberá medirse en un balotaje el 25 de octubre al no superar el 50% de los votos, y dejó abierta una hipótesis: que Lula da Silva desista de competir en la segunda vuelta. "¿Le va a regalar el triunfo?", se preguntó.

Para Quirno, el dato más relevante de la jornada no fue solo el resultado presidencial, sino la composición del Congreso. "Esta noche se ha establecido la composición de las cámaras, que van a ser mayoritariamente de partidos de derecha", afirmó a LN+.

Según su lectura, esa mayoría le otorgaría a Bolsonaro un respaldo decisivo en caso de llegar al Palacio del Planalto y haría "mucho más difícil de revertir el resultado".

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El canciller fundamentó su sospecha sobre una posible retirada de Lula en la distribución de los votos de los candidatos que quedaron fuera del balotaje. "Los candidatos que siguen a los dos primeros son todos favorables a Bolsonaro", señaló. A partir de ahí, planteó la pregunta que, imagina, debe estar rondando al presidente brasileño: "¿Me quiero meter en este baile?".

La influencia de Milei

Quirno vinculó el resultado brasileño con lo que describió como un fenómeno regional más amplio. "En los últimos 10 meses han habido siete elecciones en la región. Todos los candidatos apoyados por Milei ganaron", sostuvo, y enumeró: Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Honduras, Costa Rica y Brasil. "Ganaron a pesar de los que decían las encuestas", subrayó.

En esa línea, consideró que existe "claramente una identificación de los candidatos brasileños que luchan por las ideas de la libertad en favor del presidente Milei". Y fue más lejos al atribuir un impacto concreto a la visita del mandatario argentino a Brasil en julio: "En ese momento, la diferencia entre ambos candidatos era mayor a dos dígitos y se agrandaba. A partir de allí comenzó la recuperación de Bolsonaro. Es creer o reventar".

Mercosur y relación bilateral

Consultado sobre las consecuencias para la Argentina, Quirno anticipó un efecto positivo en el plano económico. "Nos va a favorecer porque vamos a estar alineados en el Mercosur. Esto es lo mejor para Brasil y para la región", expresó. Sobre la posibilidad de un nuevo viaje de Milei a Brasil antes del balotaje, el canciller evitó precisiones: "Se va a ir desarrollando en las próximas semanas". 

"Está claro a quién apoya el Presidente ante las especulaciones de todos. Decían que podía ser perjudicial que gane Bolsonaro, pero la realidad es que nunca puede ser malo que ganen las ideas de la libertad", agregó.

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Respecto de cómo seguirá el vínculo con Brasil después de las tensiones entre Milei y Lula, Quirno marcó una distinción: "Nosotros seguimos teniendo el deseo de mantener relaciones diplomáticas normales y constructivas como tuvimos a lo largo de nuestra historia. Siempre dijimos que no mezclamos las diferencias políticas de un proceso electoral con las definiciones institucionales".

Temas BrasilLuiz Inácio Lula da SilvaPablo QuirnoFlavio Bolsonaro
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