Pablo Quirno y una hipótesis sobre Brasil: "¿Lula le va a regalar el triunfo a Bolsonaro?"

En esa línea, consideró que existe "claramente una identificación de los candidatos brasileños que luchan por las ideas de la libertad en favor del presidente Milei". Y fue más lejos al atribuir un impacto concreto a la visita del mandatario argentino a Brasil en julio: "En ese momento, la diferencia entre ambos candidatos era mayor a dos dígitos y se agrandaba. A partir de allí comenzó la recuperación de Bolsonaro. Es creer o reventar".