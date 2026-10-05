Brasil: las acciones trepan hasta 13% y el real se fortalece tras el triunfo de Bolsonaro

Resumen para apurados
- Las acciones de Brasil treparon hasta 13% y el real avanzó tras el triunfo de Flávio Bolsonaro sobre Lula en la primera vuelta presidencial.
- Con casi todo el escrutinio, Bolsonaro logró el 47,26% de los votos frente al 44,89% del actual mandatario, superando la cautela previa del mercado.
- Los inversores anticipan un mayor ajuste fiscal hacia el balotaje del 25 de octubre, aunque analistas advierten dudas sobre su futuro plan económico.
Los mercados brasileños reaccionaban con fuertes subas, luego de que Flávio Bolsonaro se impusiera en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y avanzara al balotaje contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
El resultado electoral desató una fuerte ola compradora en los activos brasileños. En el premarket de Nueva York, el iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) trepaba 12%, hasta los U$S43,11. Entre las principales acciones brasileñas, Bradesco avanzaba 13,03%; Itaú, 12,52%; Nubank, 10,69%; Petrobras, 10,58%; y Vale, 6,69%.
La moneda también reaccionaba favorablemente. En el mercado de futuros de Chicago, el contrato del real con vencimiento en noviembre subía 4,65%, hasta U$S0,1992 por real, equivalente a unos R$5,02 por dólar. El viernes, antes de conocerse el resultado electoral, el dólar había cerrado en Brasil a R$5,2173.
Bolsonaro quedó primero y habrá balotaje con Lula
Con el 98,67% de las mesas escrutadas, Bolsonaro obtenía el 47,26% de los votos válidos, frente al 44,89% de Lula. La diferencia de 2,37 puntos porcentuales ubicó al candidato opositor al frente de la primera vuelta y dejó planteada una definición abierta para el balotaje del 25 de octubre.
La reacción de los mercados coincide con el escenario que habían planteado distintos analistas antes de la elección: un resultado favorable a Bolsonaro podía provocar una fuerte suba de las acciones y una apreciación del real ante la expectativa de un mayor ajuste fiscal.
Incluso un resultado más cerrado o un empate técnico habían sido considerados potencialmente alcistas para los activos brasileños, debido a que los inversores ya habían incorporado en los precios buena parte de los escenarios electorales. El triunfo de Bolsonaro por encima de lo esperado reforzó ahora esa apuesta, aunque la elección presidencial todavía no está definida.
"El mercado quiere cambios, quiere reformas, no quiere un déficit público elevado; con el actual Gobierno, todo esto continuará", señaló Pedro Galdi, analista de inversiones de AGF Investments, en declaraciones a Reuters.
El especialista consideró que el resultado electoral podría impulsar al mercado brasileño, con nuevas subas de las acciones y una mayor fortaleza del real frente al dólar.
La apuesta del mercado: un giro fiscal
La expectativa de un cambio en la orientación de la política económica aparece como uno de los principales motores de la reacción de los inversores.
Antes de las elecciones, la paridad que mostraban las encuestas había llevado a los operadores a mantener posiciones prudentes y evitar apuestas demasiado fuertes. Esa cautela dejó margen para movimientos bruscos una vez conocidos los resultados.
Mauricio Moura, cofundador de Zaftra, un fondo especializado en elecciones y acontecimientos políticos, había anticipado que un resultado relativamente favorable a Bolsonaro podía beneficiar a los activos brasileños ante las expectativas de una corrección fiscal considerada necesaria por los inversores.
En la misma línea, Natalia Gurushina, economista jefa para mercados emergentes de Van Eck, había señalado que los mercados suelen premiar los cambios hacia políticas fiscales más ortodoxas.
Los analistas también habían anticipado una reacción positiva de magnitud. Chermont había estimado que un resultado favorable a Bolsonaro podía provocar una caída del dólar de entre 2% y 4%, una suba de las acciones de entre 4% y 6% y un endurecimiento significativo de las tasas de interés nominales y reales.
"El mercado esperará señales claras por parte de Bolsonaro de que se toma en serio la resolución de los problemas del país", había advertido Harris, aunque también había señalado las dudas sobre la capacidad del senador para formular y ejecutar políticas económicas.