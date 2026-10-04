Lula da Silva votó y dijo que Brasil elige entre "la democracia o la barbarie"

Resumen para apurados
- Lula da Silva votó este domingo en São Bernardo do Campo y afirmó que Brasil define su rumbo entre la democracia y la barbarie en las elecciones ante Flávio Bolsonaro.
- El mandatario respaldó su gestión de gobierno y criticó a sectores vinculados al bolsonarismo, señalando que revertir el atraso histórico del país demandará más tiempo.
- Lula anticipó que buscará impulsar una reforma en el Supremo Tribunal Federal para limitar los mandatos de los jueces y promover una mayor presencia femenina en la corte.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo que los brasileños eligen este domingo entre la democracia y la "barbarie" al votar en los comicios que lo enfrentan al senador conservador Flávio Bolsonaro.
Tras emitir su voto en São Bernardo do Campo, Lula sostuvo que confiaba en imponerse por el trabajo de su gobierno y de su campaña: "Estoy muy confiado, no solo por el Gobierno que hicimos, sino también por el trabajo que realizamos durante la campaña. Estoy seguro de que tendremos una participación muy alta y estoy seguro de que vamos a ganar estas elecciones".
El presidente brasileño afirmó que los votantes deben escoger entre dos modelos de país y vinculó esa decisión con el rumbo institucional de Brasil. "Lo que está en juego es la definición de un proyecto de Brasil. El pueblo va a tener que elegir entre fortalecer el régimen democrático o la barbarie, entre desarrollo o atraso", declaró después de votar.
Lula sostuvo que su eventual continuidad en el Palacio de Planalto no resolvería de inmediato problemas que, según afirmó, se arrastran desde hace siglos. A la salida de la escuela, se refirió al alcance de la tarea pendiente: "Son 500 años de atraso. No se resuelven 500 años en 10, 15 o 20 años. Necesitamos mucho tiempo para arreglar este país".
Propuesta de reforma judicial
Lula vinculó su proyecto político con una reforma judicial que modifique los criterios de elección y la duración de los cargos de los jueces del Tribunal Supremo Federal. El mandatario sostuvo que esas eventuales modificaciones deberían discutirse con juristas expertos.
Al explicar su posición sobre la composición del tribunal, afirmó: "Quiero definir el tiempo de mandato de los jueces del Tribunal Supremo. Quiero definir que quien sea ministro del Tribunal Supremo no pueda ser rico. Es incompatible. Es como el sacerdocio". El candidato también reclamó una mayor presencia femenina en el Supremo. Para Lula, el máximo tribunal brasileño "necesita más mujeres".
Durante sus declaraciones tras votar, el presidente aludió a grupos afines a Bolsonaro y al caso de la financiación por parte del Banco Master de una película biográfica sobre el expresidente Jair Bolsonaro. "Brasil no avanzará con milicias, con la orgía de la banda del Banco Master. Brasil avanza con seriedad", afirmó.