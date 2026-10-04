Lula da Silva votó y dijo que Brasil elige entre "la democracia o la barbarie"

Tras emitir su voto en São Bernardo do Campo, Lula sostuvo que confiaba en imponerse por el trabajo de su gobierno y de su campaña: "Estoy muy confiado, no solo por el Gobierno que hicimos, sino también por el trabajo que realizamos durante la campaña. Estoy seguro de que tendremos una participación muy alta y estoy seguro de que vamos a ganar estas elecciones".