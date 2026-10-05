Lula o Flávio Bolsonaro, cuál escenario le conviene a Milei

El analista también se refirió al papel de Estados Unidos. Aseguró que Trump quiere que gane Bolsonaro, pero que su intervención puede jugar en contra. En Brasil hay una autoestima recuperada en los últimos 20 años a partir de la figura de Lula, explicó. “A los brasileños no les cae bien que un presidente extranjero pretenda imponer a su candidato”, dijo. A eso sumó los aranceles, que perjudican al país, mientras los Bolsonaro acompañan a quien los aplica. Trump, de todos modos, evitó nombrar al candidato y dijo solo que sigue la elección “con atención”.