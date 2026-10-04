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¿Cuándo será la segunda vuelta en Brasil entre Bolsonaro y Lula?

Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva competirán en el balotaje de las elecciones presidenciales.

PROYECTOS. Lula y Bolsonaro hijo representan dos miradas casi opuestas en sus propuestas para Brasil.
PROYECTOS. Lula y Bolsonaro hijo representan dos miradas casi opuestas en sus propuestas para Brasil.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Flávio Bolsonaro y Lula da Silva disputarán el balotaje presidencial en Brasil el 25 de octubre, tras no lograr la mayoría necesaria en primera vuelta.
  • En los comicios del 4 de octubre, Bolsonaro obtuvo el 47,23% frente al 44,93% de Lula, una diferencia ajustada que se achicó con los votos del noreste.
  • La nueva votación definirá el próximo presidente del país y gobernaciones pendientes, en una reñida campaña que confronta dos modelos opuestos para Brasil.
Resumen generado con IA

La elección presidencial de Brasil tendrá segunda vuelta. Flávio Bolsonaro y Lula da Silva se enfrentarán nuevamente en las urnas el domingo 25 de octubre, luego de que ninguno de los dos candidatos alcanzara la mayoría necesaria para imponerse en primera vuelta. La fecha está establecida en el calendario oficial del Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

¿Cuándo será la segunda vuelta de las elecciones de Brasil?

El balotaje entre Bolsonaro y Lula será el domingo 25 de octubre de 2026. La votación comenzará a las 8 y finalizará a las 17, según el horario oficial de Brasil.

La segunda vuelta enfrenta únicamente a los dos candidatos que obtuvieron más votos en la primera elección. Para ganar la presidencia, uno de ellos deberá obtener la mayoría de los votos válidos. Los votos en blanco y nulos no se contabilizan para determinar esa mayoría.

Bolsonaro y Lula van a segunda vuelta

El escrutinio de las elecciones presidenciales terminó de definir el escenario entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva. Bolsonaro quedó al frente con 47,23% de los votos, mientras que Lula alcanzó 44,93%, de acuerdo con los datos consignados en la información electoral.

La diferencia entre ambos candidatos se redujo durante el avance del escrutinio, especialmente con la incorporación de los resultados de los estados del noreste brasileño.

El TSE confirmó la realización del balotaje una vez que los resultados permitieron establecer matemáticamente que ninguno de los candidatos podía superar el 50% de los votos válidos en la primera vuelta.

¿Qué se vota el 25 de octubre?

Además de la elección presidencial, el calendario electoral brasileño establece que el 25 de octubre también habrá segunda vuelta para las gobernaciones en los estados donde ningún candidato haya alcanzado la mayoría necesaria en la primera vuelta.

La primera vuelta de las elecciones brasileñas se realizó este domingo 4 de octubre. El segundo turno se llevará a cabo tres semanas después, el 25 de octubre.

La definición de la presidencia de Brasil

De esta manera, Flávio Bolsonaro y Lula da Silva volverán a enfrentarse en las urnas para definir quién ocupará la Presidencia de Brasil durante el próximo período.

La campaña para la segunda vuelta comenzará en los próximos días y se extenderá hasta el domingo 25 de octubre, cuando los brasileños volverán a votar para elegir al próximo presidente.

Temas BrasilLuiz Inácio Lula da SilvaFlavio Bolsonaro
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