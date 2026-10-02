Rocchia Ferro mostró el potencial productivo a los embajadores de EEUU y la India: el bioetanol, en agenda

Resumen para apurados
- El titular de la UIT, Jorge Rocchia Ferro, recibió en Tucumán a embajadores de EE.UU. e India para promover inversiones y exportaciones en bioetanol.
- En el marco del Foro Argentina Andina, los diplomáticos sobrevolaron cañaverales e inspeccionaron el ingenio La Florida para evaluar la capacidad sucroalcoholera local.
- El respaldo diplomático anticipa gestiones con el Centro Azucarero Argentino para consolidar acuerdos comerciales y expandir el mercado energético provincial.
La visita de los embajadores de Estados Unidos (EEUU) y la India a Tucumán dejó también una agenda vinculada con la producción y las posibilidades de inversión. El presidente de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), Jorge Rocchia Ferro, mantuvo encuentros con los representantes diplomáticos Peter Lamelas y Ajaneesh Kumar, con quienes conversó sobre oportunidades comerciales, exportaciones y alternativas de cooperación económica.
Uno de los encuentros tuvo lugar en las instalaciones del Tucumán Lawn Tennis Club, donde la comitiva fue recibida por el presidente de la institución, Lucas Ferro, junto con otros integrantes de la Comisión Directiva. Allí se desarrolló parte de la agenda institucional antes de continuar con las actividades destinadas a mostrar el potencial productivo de la provincia.
Posteriormente, se realizó un recorrido aéreo que permitió a los visitantes observar desde el aire las extensiones sembradas con caña de azúcar y conocer el ingenio La Florida, perteneciente a Compañía Azucarera Los Balcanes. Uno de los principales temas planteados durante las conversaciones fue el desarrollo del bioetanol y el papel que puede desempeñar Tucumán a partir de su industria azucarera.
“Hablamos del bioetanol, nos apoyan y nos apoyarán”, señaló Rocchia Ferro, al hacer un balance de los encuentros. Según explicó, también se acordó avanzar en una visita al presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA) con el fin de acceder a información sobre la actividad sucroalcoholera y conocer la dinámica productiva y de mercado.
“Es un espaldarazo para el bioetanol en Tucumán”, afirmó el titular de la UIT.
La recorrida aérea permitió, además, dimensionar la importancia territorial de la producción cañera y observar el Ingenio La Florida, uno de los establecimientos industriales vinculados a la producción de azúcar, bioetanol y energía.
La visita se desarrolló en el marco de la presencia de ambos diplomáticos en la provincia por el Foro Argentina Andina, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad. Acompañó las actividades la secretaria de Relaciones Internacionales de Tucumán, Virginia Ávila.