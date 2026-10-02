Chahla recibió al embajador de Estados Unidos y abrió una agenda de cooperación para la Capital

Resumen para apurados
- La intendenta Rossana Chahla recibió en San Miguel de Tucumán al embajador de EE.UU., Peter Lamelas, para abrir una agenda de cooperación institucional y desarrollo bilateral.
- Durante su primera visita oficial, Lamelas recorrió la Casa Histórica con Chahla, dialogó con el gobernador Jaldo y disertó sobre minería y energía en el foro Argentina Andina.
- El diplomático remarcó el interés de Washington en evaluar inversiones y créditos en el norte del país, promoviendo lazos comerciales fuera de la Ciudad de Buenos Aires.
La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, recibió al embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, durante la primera visita oficial del diplomático a la provincia. El encuentro estuvo centrado en la posibilidad de profundizar los vínculos institucionales y generar nuevas instancias de cooperación entre la Capital tucumana y entidades estadounidenses.
Lamelas también mantuvo una reunión con el gobernador Osvaldo Jaldo y participó como uno de los principales disertantes de la segunda edición del foro Argentina Andina, que convocó a funcionarios, empresarios y especialistas para abordar cuestiones vinculadas con la minería, la energía, la infraestructura, las inversiones y el desarrollo productivo.
Durante la audiencia con Chahla, ambos analizaron posibles vías de cooperación y luego recorrieron dos espacios emblemáticos de la ciudad: la Casa Histórica de la Independencia y la Casa Belgraniana.
“Recibí en nuestra ciudad al embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, en el marco de su visita a Tucumán”, señaló la intendenta, quien destacó que la reunión permitió avanzar más allá del plano protocolar.
“Conversamos sobre nuevas posibilidades de cooperación entre nuestra ciudad e instituciones de los Estados Unidos”, agregó.
Un recorrido por la historia tucumana
Como parte de la agenda, Chahla acompañó a Lamelas en una visita a la Casa Histórica de la Independencia y a la Casa Belgraniana, dos sitios vinculados con la historia nacional y con la identidad de Tucumán.
“Recorrimos juntos dos lugares que forman parte de nuestra identidad: la Casa Histórica, donde nació nuestra Independencia, y la Casa Belgraniana, que mantiene viva la memoria y el legado del general Manuel Belgrano. Fue una oportunidad para compartir nuestra historia y mostrarle el enorme patrimonio cultural que tiene San Miguel de Tucumán”, expresó la jefa municipal.
Chahla planteó que este tipo de contactos forman parte de una estrategia para ampliar la vinculación internacional de la ciudad y acercar nuevas experiencias y oportunidades.
“Estos encuentros nos permiten tender puentes, compartir experiencias y generar vínculos que puedan convertirse en oportunidades concretas para nuestros vecinos”, sostuvo.
“Queremos una ciudad que se conecte con el mundo, aprenda de otras experiencias y también tenga mucho para mostrar”, agregó.
“Argentina no es solo Buenos Aires”
Durante su visita, Lamelas destacó la importancia de recorrer las provincias y ampliar la presencia de la diplomacia estadounidense fuera de la Ciudad de Buenos Aires.
“Es la primera vez que estoy aquí en Tucumán. Parte de mi deber como embajador es viajar a todas las provincias, porque Argentina no es solo Buenos Aires, son las provincias, y Tucumán y el Norte, Jujuy y Salta, son muy importantes”, afirmó.
El embajador también remarcó el peso histórico de Tucumán y su papel en la conformación de la Argentina.
“Esto es donde empezó la Argentina verdadera. Aquí hubo batallas que ayudaron a formar la cultura y el pueblo argentino, y es un honor estar invitado aquí para conocer al gobernador y a la intendente”, señaló.
En el plano económico, Lamelas manifestó su intención de identificar oportunidades de inversión y negocios en el interior del país.
“Yo creo que así los Estados Unidos empiezan a conocer la Argentina completa, no solo la ciudad de Buenos Aires. Estoy aquí para ver cómo podemos hacer negocios con Tucumán, hacer negocios con Salta, con Jujuy, conocer la Argentina completa”, sostuvo.
En esa línea, expresó la disposición de la representación estadounidense a evaluar proyectos que puedan desarrollarse en la región. “Si hay una oportunidad de desarrollar una empresa, de dar dinero, préstamos o ayudar en cualquier cosa, estamos disponibles”, afirmó.
El diplomático vinculó esa agenda con la misión que, según explicó, le encomendó el presidente Donald Trump al asumir su función en la Argentina. El presidente Donald Trump es amigo mío y me dio el deber de venir aquí a la Argentina y ayudar a fortalecer lo s lazos entre el pueblo argentino y los Estados Unidos. Esto es parte de mi trabajo”, indicó.
Por último, Lamelas destacó una coincidencia con Chahla: ambos son médicos de profesión. “Soy médico, soy doctor, y es increíble que la intendente aquí también sea médica. Los médicos a veces hacen cosas que son diferentes”, comentó.