India mira a la Argentina para asegurar litio y energía: “Podemos avanzar hacia proyectos productivos conjuntos”

Resumen para apurados
- En el Foro Argentina Andina, el embajador indio Ajaneesh Kumar propuso crear proyectos conjuntos de litio y energía para abastecer la creciente demanda de su país.
- India proyecta multiplicar su demanda de litio hacia 2030 y ya firmó acuerdos en Catamarca, sumando interés en el gas de Vaca Muerta y el sector nuclear.
- La iniciativa busca pasar del mero comercio a inversiones productivas directas con provincias mineras, ampliando la transferencia tecnológica bilateral.
La relación entre Argentina e India atraviesa una etapa en la que el intercambio comercial puede dar paso a una mayor integración productiva. Así lo planteó el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de la India en Argentina, Ajaneesh Kumar, durante su disertación en el Foro Argentina Andina, donde puso el foco en el potencial de los minerales críticos, la energía y las inversiones.
Kumar sostuvo que el crecimiento de la economía india genera una demanda cada vez mayor de recursos estratégicos y consideró que Argentina puede ocupar un lugar relevante como proveedor y socio para el desarrollo de nuevos proyectos.
“Durante muchos años, nuestra relación económica estuvo concentrada principalmente en el intercambio de bienes. Hoy tenemos la oportunidad de avanzar hacia una relación más amplia, basada también en inversión, producción, tecnología y asociaciones empresariales de largo plazo”, afirmó.
Uno de los principales ejes de su exposición fue el litio. El diplomático explicó que la electrificación, la movilidad eléctrica, las energías renovables, la electrónica y la manufactura avanzada están incrementando la necesidad de minerales críticos. En ese sentido, señaló que India lanzó en 2025 una iniciativa destinada a desarrollar toda la cadena de valor, desde la exploración y la minería hasta el procesamiento, la innovación y el reciclaje.
“Para 2030 se espera que la demanda india de litio aumente aproximadamente entre seis y ocho veces. También crecerán considerablemente nuestras necesidades de cobalto, tierras raras, níquel y grafito”, detalló.
En ese escenario, Kumar destacó la posición de Argentina por sus recursos mineros y mencionó de manera particular al denominado “triángulo del litio”. También recordó el acuerdo firmado en enero de 2024 entre la empresa india KABIL y la provincia de Catamarca para la exploración y el desarrollo de proyectos de litio.
“Este proyecto demuestra que podemos avanzar más allá de una relación tradicional entre comprador y proveedor y desarrollar conjuntamente proyectos productivos”, sostuvo.
El desafío energético
El embajador también incluyó a la energía entre los sectores con mayores posibilidades de cooperación. Remarcó que India es uno de los principales consumidores de energía del mundo y que necesita fuentes confiables, diversificadas y accesibles para acompañar su crecimiento.
En ese punto, destacó los recursos de Vaca Muerta y el potencial argentino para ampliar su producción y sus exportaciones. Además, mencionó posibles vínculos entre empresas del sector energético de ambos países en materia de hidrocarburos y gas natural licuado.
La energía nuclear ocupó otro tramo de su exposición. Kumar recordó que India y Argentina mantienen desde hace décadas una cooperación en los usos pacíficos de esta tecnología y planteó nuevas oportunidades a partir del programa de expansión nuclear de su país.
“Argentina cuenta con reconocidas capacidades en el área nuclear, tecnología, industria especializada y experiencia. La expansión del programa nuclear indio abre nuevas posibilidades para profundizar nuestra cooperación mediante asociaciones industriales, transferencia de tecnología, licenciamiento y fabricación conjunta”, afirmó.
Una relación federal
Hacia el final, el diplomático vinculó estas oportunidades con el federalismo. Consideró que una mayor relación económica no debe limitarse a los gobiernos nacionales de Nueva Delhi y Buenos Aires, sino que debe incorporar a las provincias argentinas.
“La relación económica del futuro entre India y Argentina no puede limitarse a Nueva Delhi y Buenos Aires. Debe incorporar a Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán y a las demás provincias argentinas y conectarlas directamente con los estados, las empresas, las universidades y los centros de innovación de la India”, planteó.
Kumar cerró con una invitación al sector minero argentino a participar de un encuentro internacional que se realizará en noviembre en Nueva Delhi. “Nuestra aspiración es clara: avanzar hacia una relación entre India y Argentina con mayor integración productiva, mayores inversiones y una creciente creación conjunta de valor”, concluyó.