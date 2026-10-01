India mira a la Argentina para asegurar litio y energía: “Podemos avanzar hacia proyectos productivos conjuntos”

Uno de los principales ejes de su exposición fue el litio. El diplomático explicó que la electrificación, la movilidad eléctrica, las energías renovables, la electrónica y la manufactura avanzada están incrementando la necesidad de minerales críticos. En ese sentido, señaló que India lanzó en 2025 una iniciativa destinada a desarrollar toda la cadena de valor, desde la exploración y la minería hasta el procesamiento, la innovación y el reciclaje.