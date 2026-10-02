Qué pasó durante la fallida ejecución de Christa Pike y por qué fracasó el protocolo en Tennessee

Resumen para apurados
- Tennessee suspendió la ejecución de Christa Pike tras fallar la inyección letal el miércoles en Nashville, debido a graves complicaciones médicas que evitaron su muerte.
- Condenada por homicidio en 1995, Pike recibió dos dosis de pentobarbital pero siguió respirando por más de una hora entre problemas para hallar venas y agujas dobladas.
- El gobernador Bill Lee frenó todas las ejecuciones del año y ordenó una revisión del protocolo, mientras la defensa advierte sobre posibles secuelas cerebrales irreversibles.
Atada a la camilla y tras recibir dos dosis completas de pentobarbital, Christa Gail Pike continuaba respirando. Lo que debía ser la primera ejecución de una mujer en Tennessee en más de dos siglos se transformó en un terrible y angustioso colapso médico y legal que obligó a suspender el procedimiento e ingresar a la reclusa en un hospital en estado crítico.
Pike, de 50 años, fue condenada a la pena capital por el brutal asesinato de Colleen Slemmer en 1995. Al iniciar el proceso alrededor de las 19:30 del miércoles, la mujer declaró sentirse en paz: "Estoy lista para ser libre", alcanzó a pronunciar. Sin embargo, minutos después de que se habilitara la vía intravenosa en su brazo izquierdo, la situación tomó un rumbo imprevisto.
Agujas dobladas y un ronquido que duró más de una hora
Los testigos de los medios de comunicación presenciaron cómo la condenada empezó a manifestar dolor. "Le dolía el brazo y le preguntó a un funcionario si eso era normal", relataron los periodistas presentes en la sala. La transmisión de los fármacos se realizaba desde una habitación contigua y, aunque la cortina de la cámara de ejecución se bajó y subió en varias oportunidades según el protocolo, Pike nunca dejó de presentar signos vitales.
Tras administrar una segunda dosis de refuerzo —prevista por la normativa local cuando la primera no causa el deceso—, la mujer perdió el conocimiento pero comenzó a emitir un fuerte sonido similar a un ronquido. Este patrón respiratorio regular se prolongó por más de una hora, evidencia irrefutable de que continuaba con vida a pesar de la alta concentración de químicos.
Las razones del fallo médico
Ante la evidente falla, la defensa técnica interpuso recursos urgentes. Randy Spivey, uno de los abogados de Pike, exigió detener el procedimiento a las 20:22 al notar complicaciones físicas severas: "Su brazo derecho se estaba poniendo morado y había quemaduras alrededor de los sitios de inyección", detalló el letrado sobre el cuadro que observó.
La razón detrás del fallo responde a múltiples factores médicos. Pike padece trombocitosis, una afección sanguínea que dificulta la localización de vías vasculares aptas. Su equipo legal denunció el uso de "al menos siete agujas en su brazo izquierdo, una de las cuales parecía doblada", además de sostener que el pentobarbital utilizado podría haber perdido su potencia por degradación.
Una conmoción institucional que frena la pena capital
Por su parte, la organización internacional Reprieve cuestionó la opacidad del procedimiento. Su Directora Ejecutiva, Maya Foa, señaló: "La inyección letal se apoya en el secreto en cada etapa para ocultar la violencia de la que el Estado echa mano para quitar una vida humana". En paralelo, la comunidad científica advierte sobre secuelas irreversibles; Joel Zivot, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Emory, afirmó que "es muy posible que, como consecuencia de la demora en el inicio de la reanimación, Pike sufra una lesión cerebral".
Frente a la gravedad de los hechos, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, calificó lo sucedido en la cámara de ejecución como "profundamente perturbador", ordenó una revisión externa de los protocolos e interrumpió todas las ejecuciones programadas para el resto del año.