Qué pasó durante la fallida ejecución de Christa Pike y por qué fracasó el protocolo en Tennessee

Una conmoción institucional que frena la pena capital

Por su parte, la organización internacional Reprieve cuestionó la opacidad del procedimiento. Su Directora Ejecutiva, Maya Foa, señaló: "La inyección letal se apoya en el secreto en cada etapa para ocultar la violencia de la que el Estado echa mano para quitar una vida humana". En paralelo, la comunidad científica advierte sobre secuelas irreversibles; Joel Zivot, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Emory, afirmó que "es muy posible que, como consecuencia de la demora en el inicio de la reanimación, Pike sufra una lesión cerebral".