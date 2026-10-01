Qué crimen cometió Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos dosis de la inyección letal en Tennessee

Los tribunales rechazaron los pedidos de clemencia

Los planteos de la defensa no lograron modificar la sentencia. La Corte Suprema de Tennessee determinó el año pasado que Pike no había demostrado circunstancias suficientes para justificar la conmutación de su condena. Antes, un tribunal federal de apelaciones había concluido que el jurado ya había conocido parte de la difícil infancia de la acusada a través de los testimonios de su madre, su padre y su tía.