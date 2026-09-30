Estados Unidos: Tennessee ejecuta hoy a una mujer después de 206 años

Después de 206 años, Tennessee volverá a ejecutar a una mujer. Christa Pike, de 50 años, será sometida hoy a una inyección letal por el asesinato de Colleen Slemmer, cometido en enero de1995. Si el procedimiento se concreta, será la primera mujer ejecutada por el estado desde 1820, cuando Martin Eve murió en la horca por su participación como cómplice en un homicidio. El caso de Pike volvió a poner en debate la pena de muerte, pero también la edad que tenía al momento del crimen, su historia de abusos y los problemas de salud mental alegados por su defensa.