Mundo

Estados Unidos: Tennessee ejecuta hoy a una mujer después de 206 años

Christa Pike, de 50 años, será sometida hoy a una inyección letal por el asesinato de Colleen Slemmer, cometido en enero de 1995.

Christa Pike
Christa Pike
30 Septiembre 2026

Después de 206 años, Tennessee volverá a ejecutar a una mujer. Christa Pike, de 50 años, será sometida hoy a una inyección letal por el asesinato de Colleen Slemmer, cometido en enero de1995. Si el procedimiento se concreta, será la primera mujer ejecutada por el estado desde 1820, cuando Martin Eve murió en la horca por su participación como cómplice en un homicidio. El caso de Pike volvió a poner en debate la pena de muerte, pero también la edad que tenía al momento del crimen, su historia de abusos y los problemas de salud mental alegados por su defensa.

Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Slemmer, de 19 años, en terrenos del campus agrícola de la Universidad de Tennessee, en Knoxville. Según los registros judiciales, Pike, su novio Tadaryl Shipp, de 17 años, y Shadolla Peterson atrajeron a Slemmer hasta una zona boscosa. Las cuatro jóvenes se conocían del programa Job Corps y, según los fiscales, el móvil fueron los celos de Pike, quien creía que Slemmer intentaba acercarse a Shipp.

El ataque duró entre 30 minutos y una hora. Pike hirió reiteradamente a Slemmer con un cortador de cajas, la golpeó con fragmentos de asfalto y utilizó una pequeña hacha. Shipp declaró que fue él quien grabó un pentagrama en el cuerpo de la víctima. El jurado consideró como agravantes que el homicidio hubiera incluido tortura y que hubiera sido cometido para evitar una detención. Pike nunca negó su participación y llegó a conservar un fragmento del cráneo de Slemmer.

Quién es Christa Pike, la primera mujer que será ejecutada en Tennessee en más de dos siglos por un crimen que cometió a los 18 años

Quién es Christa Pike, la primera mujer que será ejecutada en Tennessee en más de dos siglos por un crimen que cometió a los 18 años

La diferencia entre las condenas de los involucrados constituye uno de los puntos centrales del debate. Pike recibió la pena capital, mientras que Shipp fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, en parte porque tenía 17 años cuando ocurrió el crimen. Peterson, que actuó como vigía y colaboró con la Justicia, obtuvo libertad condicional.

Historia de abusos

La defensa de Pike sostiene que durante el juicio el jurado no conoció adecuadamente su historia de abusos sexuales, violencia, abandono y problemas de salud mental. Una evaluación realizada en 2023 describió la gravedad del trauma sufrido por la condenada. Pike fue diagnosticada con trastorno bipolar después de ingresar en prisión y sus abogados también alegan que padece estrés postraumático.

La defensa cuestionó además el método de ejecución debido a una condición médica que podría dificultar la administración de los fármacos. Sin embargo, la Corte Suprema de Tennessee rechazó ese argumento el 23 de septiembre.

La madre de Slemmer, May Martínez, respalda la ejecución y anunció que asistirá al procedimiento. Si se concreta, Pike será la primera mujer ejecutada en Tennessee desde 1820. A nivel nacional, las mujeres representan alrededor del 2% de las personas condenadas a muerte y sólo 18 fueron ejecutadas desde 1976, frente a más de 1.600 hombres.

Temas Estados Unidos de América
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
De oflador a pollerudo, la novela peronista tucumana
1

De oflador a "pollerudo", la novela peronista tucumana

Cine: el terror argentino competirá en la carrera por el Oscar
2

Cine: el terror argentino competirá en la carrera por el Oscar

Septiembre Musical: “Concierto en el desconcierto”, un recital distinto
3

Septiembre Musical: “Concierto en el desconcierto”, un recital distinto

Show en el Sagrado Corazón: Márama invita a bailar
4

Show en el Sagrado Corazón: Márama invita a bailar

Una nueva amenaza a la libertad de prensa
5

Una nueva amenaza a la libertad de prensa

Ranking notas premium
A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios
1

A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa
2

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora
3

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora

Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado
4

Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado

Más equipos, menos campeonato: qué le pasa al fútbol argentino
5

Más equipos, menos campeonato: qué le pasa al fútbol argentino

Más Noticias
Tras las críticas por el video de los jóvenes de La Libertad Avanza, Catalán apuntó contra la Legislatura: “Es la caja política más grande”

Tras las críticas por el video de los jóvenes de La Libertad Avanza, Catalán apuntó contra la Legislatura: “Es la caja política más grande”

Chahla atribuyó las inundaciones a la acumulación de basura: “Hasta colchones encontramos en los canales”

Chahla atribuyó las inundaciones a la acumulación de basura: “Hasta colchones encontramos en los canales”

Soledad Molinuevo criticó el deterioro que vive San Miguel de Tucumán tras el temporal

Soledad Molinuevo criticó el deterioro que vive San Miguel de Tucumán tras el temporal

“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta

“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta

Rompieron una maceta de un local en Barrio Norte y volvieron con una nueva para pedir disculpas

Rompieron una maceta de un local en Barrio Norte y volvieron con una nueva para pedir disculpas

La condición de Gasly para recomponer la relación con Colapinto después del choque en Bakú

La condición de Gasly para recomponer la relación con Colapinto después del choque en Bakú

A qué hora corre Colapinto en Malasia: el cronograma completo del fin de semana de F1

A qué hora corre Colapinto en Malasia: el cronograma completo del fin de semana de F1

Super Niño en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?

"Super Niño" en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?

Comentarios