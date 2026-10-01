¿Volverán a ejecutar a Christa Pike? Los antecedentes de condenados que sobrevivieron

Christa Pike sobrevivió al intento de ejecución que debía poner fin a su condena a muerte en Tennessee, pero el procedimiento fallido no significa que su sentencia haya quedado automáticamente anulada. La principal incógnita ahora es si el Estado podrá intentar ejecutarla nuevamente. El caso presenta una particularidad: Pike recibió las dos dosis de pentobarbital previstas por el protocolo y permaneció con vida, una situación que no tiene un antecedente moderno idéntico en Estados Unidos.