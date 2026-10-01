Brutal ataque: lo apuñaló en el cuello y le dejó la hoja del cuchillo incrustada

Resumen para apurados
- José María Sánchez apuñaló a Jonathan Garay en el cuello tras una pelea en San Miguel de Tucumán el 27 de septiembre, dejándolo en grave estado con el arma clavada.
- El agresor usó un cuchillo tipo sierrita cuya hoja de 10 cm quedó incrustada en la víctima. Garay fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Padilla y el atacante huyó.
- La Justicia ordenó 90 días de prisión preventiva para el acusado por tentativa de homicidio, mientras la víctima sigue grave y se esperan pericias genéticas al arma.
Un hombre permanece internado en grave estado en el hospital Padilla, luego de haber sido atacado con un cuchillo durante una pelea ocurrida en la madrugada del domingo 27 de septiembre, en San Miguel de Tucumán. El agresor le asestó una puñalada en el cuello y la hoja del arma quedó incrustada en la zona cervical.
Por el hecho, la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, imputó a José María Sánchez, conocido como “Pepón”, por el delito de homicidio en grado de tentativa, en calidad de autor. En una audiencia realizada para el control de la aprehensión, la formalización de la investigación y el pedido de medidas de coerción, el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó que permanezca detenido bajo prisión preventiva.
La acusación estuvo representada por la auxiliar de fiscal Luz Becerra, quien relató las circunstancias de la aprehensión, concretada el 29 de septiembre de 2026 a las 8.30. La representante del MPF solicitó que la medida fuera declarada legal y legítima.
El ataque
De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió el 27 de septiembre, alrededor de las 5.20, en la vereda de calle William Blis al 800, en la capital.
Según la investigación, Sánchez mantuvo una pelea con Jonathan Manuel Garay y, con aparentes intenciones de causarle la muerte, utilizó un cuchillo tipo sierrita para atacarlo. La puñalada impactó en la región cervical superior posterior y provocó que la hoja, de unos 10 centímetros, quedara incrustada en el cuello de la víctima.
Después del ataque, Sánchez se dio a la fuga. Garay fue trasladado de urgencia al hospital Padilla, donde debió ser intervenido quirúrgicamente para retirar la cuchilla.
La víctima permanece en grave estado.
Prisión preventiva
Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal solicitó que Sánchez permanezca bajo prisión preventiva durante 90 días, hasta el 28 de diciembre de 2026.
El Ministerio Fiscal fundamentó el pedido en la existencia de riesgos procesales vinculados con el peligro de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación.
“La víctima está en un estado grave. Entendemos que es prudente y razonable pedir la prisión preventiva para avanzar en la investigación”, explicó Becerra.
La representante del MPF señaló además que todavía deben realizarse distintas medidas, entre ellas un segundo examen médico a la víctima para determinar su evolución, resguardar los testimonios de los testigos y someter a una pericia genética el cuchillo secuestrado.
Finalmente, el juez Leandro Abdala resolvió hacer lugar a todos los requerimientos formulados por la acusación pública durante la audiencia multipropósito y dispuso la prisión preventiva del acusado por el plazo solicitado.