Brutal ataque: lo apuñaló en el cuello y le dejó la hoja del cuchillo incrustada

Por el hecho, la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, imputó a José María Sánchez, conocido como “Pepón”, por el delito de homicidio en grado de tentativa, en calidad de autor. En una audiencia realizada para el control de la aprehensión, la formalización de la investigación y el pedido de medidas de coerción, el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó que permanezca detenido bajo prisión preventiva.