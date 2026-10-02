Falló la inyección letal: Christa Pike permanece en estado crítico tras dos intentos de ejecución

En junio, la defensa de la mujer condenada había alegado una serie de patologías en el organismo de Pike que podrían dificultar la aplicación de la inyección letal. La mujer tenía una afección por la cual su sangre tenía un elevado nivel de plaquetas, razón por la que se preveía que el fármaco no pudiera ingresar o recorrer de la forma esperada su torrente sanguíneo.