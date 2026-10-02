Falló la inyección letal: Christa Pike permanece en estado crítico tras dos intentos de ejecución

Resumen para apurados
- En Tennessee, Christa Pike quedó en estado crítico este miércoles tras fallar dos inyecciones letales en su ejecución por un asesinato cometido en 1995.
- Condenada hace 30 años, la ejecución falló tras múltiples intentos de canalización venosa y dos dosis de fármacos, debido a patologías previas de la reclusa.
- La justicia suspendió esta y otra ejecución, lo que reaviva el debate sobre la efectividad de la inyección letal y el futuro de la pena de muerte en EE.UU.
Christa Pike sobrevivió este miércoles en Tennessee, Estados Unidos, a dos intentos de ser ejecutada con la aplicación de una inyección letal. Tras la suspensión de la sentencia, se abrió un debate sobre la efectividad del método para aplicar la pena de muerte, condena que había recibido Pike por asesinar a una compañera en 1995. Ahora, su estado se mantiene en reserva, pero la BBC aseguró que vive en una “condición crítica”.
La ejecución estaba prevista para el miércoles 30 de septiembre. Luego de 30 años presa, Pike iba a convertirse en la primera mujer en recibir la condena efectivamente, después de 200 años en su estado. Pero luego de que las inyecciones fallaran, tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica.
¿Cómo continúa la salud de Christa Pike?
Randy Spivey, abogado de Pike, informó que la mujer está en “estado crítico”. También informó que la defensa no recibió demasiada información sobre el pronóstico ni novedades acerca de su salud. Durante algunas horas, incluso, se desconocía el paradero del hospital al que la habían trasladado para ser atendida.
“La defensa de Pike presentó una moción de emergencia para detener la ejecución mientras se estaba llevando a cabo, alegando que la mujer ‘perdió el conocimiento’ pero que aún tenía ‘pulso’”, informó la BBC.
Catherine Sweeney, periodista estadounidense, fue una de las testigos del procedimiento que se intentó practicar el miércoles por la tarde. “Cubrí todas las ejecuciones el año pasado y la mayoría de las de este año. No habíamos visto nada igual, todo salió muy mal”, declaró. Según trascendió, Pike ya había recibido dos dosis de la mezcla de fármacos letales y todavía mostraba señales de vida.
Cómo es el protocolo de la sentencia de muerte en Tennessee
Spivey también informó que Pike está recibiendo un tratamiento para salvar su vida luego de la aplicación fallida. Si la pena de muerte ya genera gran polémica, el fracaso en el procedimiento desató una ola de cuestionamientos sobre el método específico y en torno a los medicamentos que se usan para ejecutar a una persona.
En junio, la defensa de la mujer condenada había alegado una serie de patologías en el organismo de Pike que podrían dificultar la aplicación de la inyección letal. La mujer tenía una afección por la cual su sangre tenía un elevado nivel de plaquetas, razón por la que se preveía que el fármaco no pudiera ingresar o recorrer de la forma esperada su torrente sanguíneo.
Para instalar la vía, el abogado contó al menos siete intentos de encontrar sus venas. El protocolo preveía dos intentos. Tras la primera aplicación, se realizaría una pausa de cinco minutos para chequear los signos vitales de la persona. Si esta fracasaba, se aplicaba una segunda dosis. Pero esto tampoco funcionó con Pike.
Por ahora, tanto la continuidad del procedimiento judicial como su estado de salud futuro son inciertos para el mundo.