Christa Pike sobrevivió a la pena de muerte: los otros casos de ejecuciones fallidas en Estados Unidos

Christa Pike sobrevivió a un intento de ejecución con inyección letal en Tennessee, un hecho excepcional que volvió a poner bajo la lupa los procedimientos utilizados para aplicar la pena de muerte en Estados Unidos. La mujer, de 50 años, recibió dos dosis de pentobarbital el miércoles 30 de septiembre, pero continuó con vida y fue trasladada a un centro médico. El Departamento Correccional de Tennessee confirmó que el protocolo se había aplicado y que no contemplaba procedimientos adicionales después de los dos intentos.