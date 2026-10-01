Christa Pike sobrevivió a la pena de muerte: los otros casos de ejecuciones fallidas en Estados Unidos
La mujer recibió dos dosis de pentobarbital durante su ejecución en Tennessee, pero permaneció con vida y fue trasladada a un hospital. El caso se suma a una serie de procedimientos fallidos en Estados Unidos.
Resumen para apurados
- Christa Pike sobrevivió el 30 de septiembre a su ejecución por inyección letal en Tennessee, EE.UU., donde cumplía condena por un asesinato cometido en 1995.
- La reclusa recibió dos dosis de pentobarbital, pero siguió respirando y fue hospitalizada, sumándose a un historial de ejecuciones fallidas en el país.
- El caso abrió un dilema legal sobre si el Estado puede intentar ejecutarla otra vez y llevó a suspender las ejecuciones en Tennessee mientras se investiga.
Christa Pike sobrevivió a un intento de ejecución con inyección letal en Tennessee, un hecho excepcional que volvió a poner bajo la lupa los procedimientos utilizados para aplicar la pena de muerte en Estados Unidos. La mujer, de 50 años, recibió dos dosis de pentobarbital el miércoles 30 de septiembre, pero continuó con vida y fue trasladada a un centro médico. El Departamento Correccional de Tennessee confirmó que el protocolo se había aplicado y que no contemplaba procedimientos adicionales después de los dos intentos.
El caso de Pike es considerado extraordinario incluso dentro de los antecedentes de “ejecuciones fallidas” (botched executions), denominación utilizada para procedimientos en los que la muerte no se produce como estaba previsto o existen problemas graves durante la ejecución. Tras lo ocurrido, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió las ejecuciones previstas en el estado durante el resto de 2026 y ordenó una investigación independiente.
Christa Pike: una ejecución que no pudo completarse
Pike había sido condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, cometido en 1995, cuando ambas tenían 18 años. Después de casi tres décadas en el corredor de la muerte, estaba previsto que se convirtiera en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años. La ejecución se produjo luego de una extensa batalla judicial y de que la Corte Suprema de Estados Unidos habilitara finalmente el procedimiento.
Durante el procedimiento se administraron dos dosis de pentobarbital. Sin embargo, Pike continuó respirando durante un período prolongado y finalmente fue trasladada a un hospital. El Departamento Correccional sostuvo que había seguido el protocolo establecido y señaló que este no permitía realizar otras intervenciones después de las dos dosis previstas.
El episodio también abrió un nuevo interrogante judicial: qué ocurre legalmente cuando una ejecución es iniciada pero la persona sobrevive. Los abogados de Pike presentaron recursos para impedir que el Estado vuelva a intentar ejecutarla. Su situación judicial continúa abierta.
Los antecedentes de ejecuciones fallidas
El caso de Pike no es el primero en el que una ejecución mediante inyección letal no puede completarse en Estados Unidos. En algunos antecedentes, los problemas estuvieron relacionados con la dificultad para encontrar una vena adecuada; en otros, el procedimiento se prolongó o produjo complicaciones inesperadas.
Romell Broom, condenado a muerte en Ohio, sobrevivió en 2009 a un intento de ejecución después de que los integrantes del equipo encargado del procedimiento realizaran numerosos intentos para establecer una vía intravenosa. La ejecución fue suspendida y Broom permaneció encarcelado hasta su muerte en 2020, por complicaciones derivadas del coronavirus.
Otro caso ocurrió en Alva Campbell, también en Ohio, en 2017. El personal encargado de la ejecución no consiguió establecer una vía intravenosa adecuada y, después de un procedimiento prolongado, las autoridades decidieron suspenderlo. Campbell murió en prisión en 2018 por causas naturales, sin que se concretara un segundo intento.
El caso de Willie Francis
Uno de los antecedentes más conocidos ocurrió mucho antes de que la inyección letal se convirtiera en el método predominante. En 1946, Willie Francis, un joven de 17 años condenado a muerte en Luisiana, sobrevivió a una descarga de la silla eléctrica después de que el dispositivo no funcionara correctamente.
Francis fue sometido posteriormente a un segundo procedimiento y murió ejecutado en 1947. El caso llegó incluso a la Corte Suprema de Estados Unidos, que rechazó su planteo contra un nuevo intento de ejecución. Su historia se convirtió en uno de los antecedentes más citados cuando se analiza la posibilidad de que una persona sobreviva a una ejecución.
El caso de Christa Pike, sin embargo, presenta una diferencia particular: según las autoridades y sus abogados, sobrevivió después de que se le administraran las dos dosis de pentobarbital previstas por el protocolo de Tennessee. Por eso, además de reabrir el debate sobre la pena de muerte, su situación plantea ahora un problema jurídico excepcional sobre qué puede hacer el Estado después de un procedimiento de ejecución que no logró causar la muerte.