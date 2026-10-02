Por una amenaza, la UNT reforzó la seguridad en sus facultades

LA GACETA hizo un relevamiento por varias facultades y encontró policías, tanto de la fuerza provincial como de la Federal, en las puertas de ingreso. En el interior, los efectivos, de a dos, recorrían los pasillos o estaban en los bares observando lo que ocurría. En Derecho, por ejemplo, varios docentes -algunos de ellos funcionarios judiciales- dijeron que no habían notado nada extraño y que las clases se habían dictado con normalidad.