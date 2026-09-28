Cuándo y a qué hora juega la selección argentina: Bolivia, Burkina Faso, Benín y la despedida de Messi

Durante el sábado y el domingo solamente dos integrantes de la nómina tuvieron actividad oficial. Tomás Palacios, una de las novedades de la convocatoria, fue liberado para disputar con Estudiantes la final de la Supercopa Internacional frente a Rosario Central. Leonel Flores, en tanto, fue titular con Boca en la victoria ante Racing que significó la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina. Ambos volverán ahora a quedar a disposición del cuerpo técnico.