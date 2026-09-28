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Cuándo y a qué hora juega la selección argentina: Bolivia, Burkina Faso, Benín y la despedida de Messi

La “Albiceleste” inicia una nueva fecha FIFA con tres amistosos, varias caras nuevas y una jornada especial que marcará el cierre de una etapa histórica.

LIONEL MESSI. El capitán argentino será protagonista del cierre de la fecha FIFA, en una serie de amistosos que la Selección disputará ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.
LIONEL MESSI. El capitán argentino será protagonista del cierre de la fecha FIFA, en una serie de amistosos que la Selección disputará ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina jugará tres amistosos de fecha FIFA ante Bolivia, Burkina Faso y Benín del 30 de septiembre al 6 de octubre en Córdoba y River, en el marco del adiós a Messi.
  • Lionel Scaloni inició las prácticas en Ezeiza para evaluar variantes y caras nuevas en el plantel, tras sufrir las bajas obligadas por lesión de Juan Foyth y Thiago Almada.
  • El choque final ante Benín cerrará una etapa histórica: marcará la despedida definitiva de Lionel Messi de la Selección albiceleste tras más de dos décadas de trayectoria.
Resumen generado con IA

La selección argentina se prepara para afrontar una intensa fecha FIFA, con tres amistosos en apenas siete días. El equipo de Lionel Scaloni debutará este miércoles 30 de septiembre frente a Bolivia, desde las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego recibirá a Burkina Faso el sábado 3 de octubre, también a las 21, y cerrará su calendario ante Benín el martes 6, desde las 20. Los últimos dos encuentros se disputarán en el Monumental.

Después de disfrutar del fin de semana libre, los futbolistas convocados volverán a reunirse este lunes a las 17 en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. La práctica tendrá sus primeros 30 minutos abiertos a la prensa y marcará el comienzo de la preparación definitiva para el primero de los tres compromisos.

Durante el sábado y el domingo solamente dos integrantes de la nómina tuvieron actividad oficial. Tomás Palacios, una de las novedades de la convocatoria, fue liberado para disputar con Estudiantes la final de la Supercopa Internacional frente a Rosario Central. Leonel Flores, en tanto, fue titular con Boca en la victoria ante Racing que significó la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina. Ambos volverán ahora a quedar a disposición del cuerpo técnico.

Argentina vs. Bolivia: día y horario

La primera presentación será este miércoles 30 de septiembre, desde las 21, frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes. Será el único de los tres encuentros que la Selección disputará fuera de Buenos Aires.

Antes del viaje, Scaloni comenzará a trabajar sobre la formación. Hasta el momento no confirmó el equipo y una de las principales incógnitas pasa por conocer cuánto protagonismo tendrán los jóvenes convocados y algunos futbolistas que regresaron después de un tiempo fuera de las listas.

En uno de los ensayos de la semana pasada, el entrenador probó con Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Franco Mastantuono, Nico Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. De todas maneras, todavía no hay indicios definitivos de que ese sea el equipo para enfrentar a Bolivia.

La agenda del martes también será intensa. Scaloni brindará una conferencia de prensa desde las 14.15 y posteriormente el plantel se entrenará a partir de las 15.30. Una vez finalizados los trabajos, la delegación viajará rumbo a Córdoba para quedar concentrada.

Cuándo juega Argentina contra Burkina Faso

Después del encuentro en el Kempes, la Selección regresará a Buenos Aires para preparar su segundo compromiso. Argentina recibirá a Burkina Faso el sábado 3 de octubre, desde las 21, en el estadio Monumental.

Ese partido volverá a servir como banco de pruebas para Scaloni, que pretende aprovechar esta ventana internacional para observar alternativas y darle rodaje a varias de las caras nuevas. Entre ellas aparecen Palacios, Flores y Román Vega, en una convocatoria que también sufrió las bajas por lesión de Juan Foyth y Thiago Almada.

Argentina vs. Benín: horario y despedida de Messi

El cierre será el partido con mayor carga emocional. Argentina enfrentará a Benín el martes 6 de octubre, desde las 20, nuevamente en el Monumental. Ese encuentro marcará la despedida oficial de Lionel Messi de la Selección después de más de dos décadas defendiendo la camiseta argentina.

El capitán no estará presente en los primeros dos amistosos y se incorporará específicamente para el último compromiso. Lo mismo sucederá con Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi, quienes se sumarán para formar parte de una noche que promete ser histórica.

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