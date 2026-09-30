Locura por la Selección en Córdoba: el gesto del "Dibu" Martínez y el plantel con los hinchas tras su llegada
Cientos de simpatizantes montaron una vigilia frente al hotel de concentración y los futbolistas rompieron el protocolo para retribuir el afecto antes del choque ante Bolivia. El liderazgo de Cristian Romero como capitán, el aforo restringido en el Kempes y la cuenta regresiva para la despedida de Lionel Messi.
Resumen para apurados
- La Selección argentina llegó a Córdoba el martes para disputar un amistoso ante Bolivia, donde el plantel rompió el protocolo para saludar a cientos de hinchas en el hotel.
- Emiliano Martínez y el capitán Cristian Romero lideraron la firma de autógrafos ante la vigilia de los fanáticos, marcando el regreso del equipo a la provincia tras cuatro años.
- El encuentro funcionará como banco de pruebas táctico sin Lionel Messi y se jugará con aforo reducido al 50% por sanción de la FIFA, destinando entradas a clubes barriales.
La selección argentina revolucionó la noche cordobesa tras su arribo para inaugurar la ventana internacional de amistosos. Pasadas las 21 del martes y luego de completar la última sesión de prácticas en el predio de Ezeiza, la delegación albiceleste desembarcó en el Hotel Quorum, donde más de 500 personas habían montado una prolongada vigilia con banderas y camisetas. Lo que habitualmente se reduce a un saludo formal a la distancia mutó rápidamente en una fiesta popular: Emiliano "Dibu" Martínez encabezó una salida espontánea hacia las vallas de contención para firmar autógrafos y tomarse fotografías, iniciativa a la que de inmediato se plegaron Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, y que terminó haciéndose masiva por impulso de Cristian Romero, quien como flamante capitán convocó a la totalidad del plantel y al propio Lionel Scaloni a acercarse a los hinchas.
La postal tuvo una carga emotiva singular para el zaguero central, cobijado por fanáticos que exhibían indumentaria del seleccionado junto a casacas de Belgrano de Córdoba, institución donde dio sus primeros pasos en Primera División allá por 2016 en el mismo Mario Alberto Kempes. Entre ovaciones dedicadas al arquero del Chelsea y muestras de afecto para Enzo Fernández y el coterráneo Julián Álvarez, los cánticos de los más chicos se centraron en el ruego unánime por la continuidad de Lionel Messi. El astro rosarino se sumará a la concentración entre el domingo y el lunes para afrontar su último capítulo con la camiseta nacional el 6 de octubre frente a Benín en el Monumental, por lo que el duelo en territorio mediterráneo servirá como banco de pruebas para afianzar el funcionamiento del equipo sin su estandarte.
El choque de este miércoles desde las 21 contará con localidades totalmente agotadas, aunque se desarrollará bajo un marco atípico. Debido a una sanción disciplinaria dictaminada por la FIFA a causa de expresiones discriminatorias en el pasado certamen ecuménico, el estadio operará con un aforo limitado al 50%, destinando una de sus plateas para que 8.000 jóvenes de clubes barriales ingresen de manera gratuita. La cita marcará el regreso del seleccionado mayor a Córdoba tras cuatro años y medio de ausencia —su último registro databa del triunfo 1-0 sobre Colombia en febrero de 2022 por Eliminatorias—, configurando una noche de fuerte arraigo popular y exigencia deportiva para abrir el calendario de octubre.