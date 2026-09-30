Locura por la Selección en Córdoba: el gesto del "Dibu" Martínez y el plantel con los hinchas tras su llegada

La postal tuvo una carga emotiva singular para el zaguero central, cobijado por fanáticos que exhibían indumentaria del seleccionado junto a casacas de Belgrano de Córdoba, institución donde dio sus primeros pasos en Primera División allá por 2016 en el mismo Mario Alberto Kempes. Entre ovaciones dedicadas al arquero del Chelsea y muestras de afecto para Enzo Fernández y el coterráneo Julián Álvarez, los cánticos de los más chicos se centraron en el ruego unánime por la continuidad de Lionel Messi. El astro rosarino se sumará a la concentración entre el domingo y el lunes para afrontar su último capítulo con la camiseta nacional el 6 de octubre frente a Benín en el Monumental, por lo que el duelo en territorio mediterráneo servirá como banco de pruebas para afianzar el funcionamiento del equipo sin su estandarte.