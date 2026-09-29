Roma no liberará a Dybala y ni a Molina para la despedida de Messi con la Selección

Resumen para apurados
- Roma no liberará a Dybala y Molina para la despedida de Messi el 6 de octubre en el Monumental, argumentando razones deportivas y logísticas ante el desgaste de viajar.
- Ambos campeones mundiales no figuraban en la lista de Scaloni, pero recibieron una invitación especial para sumarse al reconocimiento al capitán junto al plantel de Qatar 2022.
- La decisión confirma las primeras ausencias del evento y evidencia la prioridad que los clubes europeos otorgan a sus torneos frente a compromisos festivos de selecciones.
La despedida de Lionel Messi de la Selección tendrá dos ausencias confirmadas. Roma decidió no ceder a Paulo Dybala y Nahuel Molina para que participen del homenaje previsto para el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental, durante el amistoso frente a Benín.
Ninguno de los dos futbolistas formaba parte originalmente de la lista de convocados de Lionel Scaloni para esta fecha FIFA por diferentes motivos. Sin embargo, ambos habían recibido una invitación especial para estar presentes en el último encuentro de Messi con la camiseta argentina.
La convocatoria se extendió a los integrantes del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022, con la intención de reunir nuevamente al grupo que consiguió la tercera estrella para acompañar al capitán durante una jornada especial.
Por qué Roma no liberará a Dybala y Molina
La institución italiana comunicó formalmente su decisión y argumentó principalmente cuestiones deportivas y logísticas.
Roma considera que un viaje intercontinental de estas características supondría un desgaste importante para los dos jugadores, especialmente por la cercanía con los compromisos oficiales que deberá afrontar el equipo en sus diferentes competiciones.
Por ese motivo, tanto Dybala como Molina permanecerán en Italia y no podrán participar del homenaje en el Monumental.
La decisión no implica, de todas maneras, un desconocimiento de la importancia de la jornada. En su comunicación, Roma destacó el significado del evento y el vínculo construido por ambos futbolistas con Messi durante el camino que terminó con la consagración argentina en Qatar.
El club también expresó sus buenos deseos para el capitán y para la AFA de cara a la organización de la despedida.
Así, mientras Argentina prepara un encuentro que buscará reunir a buena parte de los campeones del mundo, ya están confirmadas dos ausencias. Dybala y Molina no estarán frente a Benín por decisión de Roma, que priorizó su disponibilidad para los próximos compromisos del equipo.