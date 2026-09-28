Cuándo juega la selección argentina: Bolivia, Burkina Faso, Benín y la despedida de Messi

Durante el fin de semana, sólo dos de los futbolistas que forman parte de la convocatoria tuvieron competencia oficial. Tomás Palacios, una de las novedades de Scaloni, había sido liberado para disputar con Estudiantes la final de la Supercopa Internacional frente a Rosario Central. Leonel Flores, otra de las caras nuevas de esta convocatoria, fue titular con Boca en el triunfo frente a Racing que le permitió avanzar a las semifinales de la Copa Argentina. Ambos volverán a ponerse a disposición del cuerpo técnico luego de sus compromisos con sus clubes.