Cuándo juega la selección argentina: Bolivia, Burkina Faso, Benín y la despedida de Messi

Resumen para apurados
- La selección argentina retoma sus prácticas en Ezeiza para disputar esta semana tres amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín en una nueva fecha FIFA.
- Tras dos días de descanso, el plantel inició los ensayos para enfrentar el miércoles a Bolivia en Córdoba, mientras el DT evalúa a juveniles tras bajas por lesión.
- La serie culminará ante Benín en el Monumental con la despedida oficial de Lionel Messi de la Selección, marcando el inicio formal de una nueva etapa de recambio.
La selección argentina vuelve a ponerse en marcha. Después de dos días de descanso concedidos por Lionel Scaloni, los futbolistas convocados se reencontrarán este lunes en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza para comenzar a ajustar los últimos detalles antes del amistoso frente a Bolivia, este miércoles desde las 20, que abrirá una nueva fecha FIFA para la “Albiceleste”.
El entrenador decidió liberar al plantel durante el sábado y el domingo para que los jugadores pudieran descansar y pasar tiempo con sus familias. El regreso al trabajo está programado para las 17, con los primeros 30 minutos de la práctica abiertos a los medios acreditados. Será el comienzo de una semana intensa, ya que Argentina jugará tres partidos en apenas siete días.
Durante el fin de semana, sólo dos de los futbolistas que forman parte de la convocatoria tuvieron competencia oficial. Tomás Palacios, una de las novedades de Scaloni, había sido liberado para disputar con Estudiantes la final de la Supercopa Internacional frente a Rosario Central. Leonel Flores, otra de las caras nuevas de esta convocatoria, fue titular con Boca en el triunfo frente a Racing que le permitió avanzar a las semifinales de la Copa Argentina. Ambos volverán a ponerse a disposición del cuerpo técnico luego de sus compromisos con sus clubes.
Scaloni empieza a definir el equipo
La práctica de este lunes será especialmente importante para comenzar a delinear la formación que enfrentará a Bolivia. Hasta el momento, Scaloni no confirmó el equipo y la expectativa también está puesta en cuánto lugar tendrán varios de los jóvenes que recibieron su oportunidad en esta convocatoria.
En uno de los ensayos de la semana pasada, el DT probó una formación con Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Franco Mastantuono, Nico Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. De todos modos, se trató apenas de una prueba y todavía resta conocer si esa estructura se mantendrá para el miércoles.
La presencia de futbolistas jóvenes también aparece como uno de los principales atractivos de esta ventana internacional. Además de Flores y Palacios, Scaloni convocó a jugadores como Román Vega, mientras continúa observando variantes pensando en el próximo ciclo de la Selección. La lista sufrió además las bajas por lesión de Juan Foyth y Thiago Almada.
Conferencia, viaje a Córdoba y tres amistosos
La agenda continuará el martes. Scaloni brindará una conferencia de prensa desde las 14.15 y, posteriormente, el plantel se entrenará a partir de las 15.30. Una vez finalizada la práctica, la delegación viajará rumbo a Córdoba para quedar concentrada de cara al primer amistoso.
El miércoles 30, Argentina enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes. Luego regresará a Buenos Aires para recibir el sábado 3 de octubre a Burkina Faso en el Monumental y cerrará la serie el martes 6 frente a Benín, también en la cancha de River.
Ese último encuentro tendrá una carga emocional completamente diferente. Será la despedida oficial de Lionel Messi con la camiseta de la Selección y el capitán no participará de los primeros dos amistosos. Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi también se incorporarán específicamente para ese compromiso.
Antes de llegar a esa noche histórica, Scaloni tiene otra tarea por delante: aprovechar los partidos ante Bolivia y Burkina Faso para probar alternativas, darle minutos a varias caras nuevas y comenzar a perfilar la Selección que vendrá. La primera escala será Córdoba y, desde este lunes, el entrenador empezará a definir quiénes tendrán la oportunidad de mostrarse.