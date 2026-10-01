Kun Agüero reveló qué hará Lionel Messi después de su retiro de la Selección Argentina: la divertida advertencia sobre Antonela
El exdelantero habló sobre el futuro de su amigo durante el cierre del Olé Summit, contó cuáles son sus proyectos fuera del fútbol y sorprendió con una anécdota sobre la vida que le espera al capitán de la Selección Argentina cuando cuelgue los botines.
Resumen para apurados
- En el Olé Summit, Sergio Agüero reveló que Lionel Messi proyecta dedicarse a bienes raíces y gestión de equipos tras su retiro deportivo para mantenerse ocupado.
- El exfutbolista bromeó sobre la rutina familiar con Antonela Roccuzzo y recordó su propia transición al ámbito empresarial tras retirarse por problemas cardíacos en 2021.
- Las declaraciones anticipan el desembarco del capitán argentino en los negocios globales, consolidando su perfil corporativo una vez que concluya su etapa profesional.
Sergio "Kun" Agüero volvió a hablar de Lionel Messi y dejó una revelación sobre el futuro del capitán de la Selección Argentina. Durante su participación en el cierre del Olé Summit, el exfutbolista se refirió a los planes de su amigo después de su retiro del fútbol profesional y lanzó una frase que provocó risas: "Si no, Antonela lo va a mandar a entrenar".
En una extensa charla, Agüero repasó distintos momentos de su carrera, habló sobre sus emprendimientos y recordó la amistad que construyó con Messi a lo largo de los años. También expresó su admiración por la trayectoria del rosarino y destacó lo que representa para el fútbol argentino.
Kun Agüero habló sobre el futuro de Lionel Messi después del fútbol
Consultado sobre qué hará Messi cuando se aleje definitivamente de las canchas, el Kun reveló que el campeón del mundo ya comenzó a prepararse para una nueva etapa de su vida.
"Él se está preparando para empezar a hacer algo. Le gusta hacer cosas, invirtió en real estate también y se está dedicando a tener equipos", contó Agüero, quien conoce de cerca los intereses y proyectos de su compañero.
Sin embargo, el exdelantero no dejó pasar la oportunidad de bromear sobre la vida cotidiana del astro rosarino y su relación con Antonela Roccuzzo. "Si no, Antonela lo va a mandar a entrenar", agregó entre risas.
La frase reflejó la confianza que existe entre ambos futbolistas, cuya amistad se consolidó durante sus años compartidos en la Selección Argentina, con innumerables concentraciones, partidos y momentos fuera del campo de juego.
El emotivo mensaje del Kun Agüero para Messi
Más allá de las bromas, Agüero también tuvo palabras de reconocimiento para Messi y su recorrido con la camiseta argentina. En medio de las conversaciones sobre su despedida de la Selección, el exdelantero destacó la importancia de valorar todo lo que consiguió el capitán.
"Hay que estar orgullosos y felices de que jugó para Argentina. Lo que hizo a los 39 años es muy natural. Para mí tiene que ser el ganador del Balón de Oro", expresó.
El Kun también aprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje personal a su amigo, dejando en claro que el vínculo entre ambos trasciende el fútbol y los títulos conseguidos.
"Siempre estoy a disposición para él, para lo que necesite, charlar, tomar mate, reír o llorar", manifestó.
De futbolista a empresario: la nueva vida de Sergio Agüero
Durante su exposición, Agüero también repasó cómo logró reinventarse después de su retiro anticipado a fines de 2021, cuando debió abandonar el fútbol profesional por una arritmia cardíaca.
El exgoleador del Manchester City explicó que sus primeras inversiones estuvieron vinculadas con desarrollos inmobiliarios. Más tarde, la pandemia lo impulsó a incursionar en la creación de contenido digital, una actividad que terminó convirtiéndose en uno de sus principales proyectos.
Actualmente, su empresa KruSports cuenta con equipos que participan en competencias internacionales de gaming y pádel.
Además, presentó detalles de Ballha9, un proyecto educativo que combina entretenimiento y contenidos sociales a través de un cómic de 12 capítulos protagonizado por "Kuni". La iniciativa aborda problemáticas como el bullying y el déficit de atención, con el acompañamiento de profesionales de la salud.