Kun Agüero reveló qué hará Lionel Messi después de su retiro de la Selección Argentina: la divertida advertencia sobre Antonela

Sergio "Kun" Agüero volvió a hablar de Lionel Messi y dejó una revelación sobre el futuro del capitán de la Selección Argentina. Durante su participación en el cierre del Olé Summit, el exfutbolista se refirió a los planes de su amigo después de su retiro del fútbol profesional y lanzó una frase que provocó risas: "Si no, Antonela lo va a mandar a entrenar".