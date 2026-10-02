Política

Jaldo recibió a Acevedo y a Mansilla: “Mantenemos un diálogo permanente”

Junto al vicegobernador y al presidente subrogante de la Legislatura, el mandatario analizó la última sesión, además del escenario político.

EN CASA DE GOBIERNO. Jaldo, en reunión con Acevedo y Mansilla. @osvaldojaldo
EN CASA DE GOBIERNO. Jaldo, en reunión con Acevedo y Mansilla. @osvaldojaldo
Hace 4 Hs

Era un encuentro que, en principio, estaba fuera de agenda. Por eso llamó la atención la reunión entre los referentes de la “mesa chica” del oficialismo. El gobernador Osvaldo Jaldo recibió en su despacho de la Casa de Gobierno al vicegobernador, Miguel Acevedo, y al presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla.

Según se dio a conocer, una de las razones del encuentro fue repasar los asuntos tratados en la sesión de este miércoles, en la que se aprobaron la adecuación al régimen penal juvenil y la ampliación del Presupuesto General de la Provincia, entre otros asuntos. Pero el escenario político nacional y local, con el cronograma electoral en marcha, también se coló en el temario. “Mantenemos un diálogo permanente y una agenda común para seguir avanzando en las prioridades de nuestra provincia”, señaló Jaldo en sus redes.

El embajador de Estados Unidos se reunió con Jaldo y destacó las oportunidades de Tucumán para el desarrollo económico

El embajador de Estados Unidos se reunió con Jaldo y destacó las oportunidades de Tucumán para el desarrollo económico

El oficialismo ya definió la continuidad de la fórmula en los comicios convocados para el 9 de mayo de 2027. Además, ratificó a la intendenta Rossana Chahla como única candidata del PJ en la Capital. Y tiene en Mansilla a uno de los armadores centrales en el interior, junto a los ministros Darío Monteros y Regino Amado, entre otros referentes. En este contexto, el senador nacional Juan Manzur parece decidido a encabezar un armado propio. Sin embargo, el nombre del ex mandatario no tiene lugar en la estructura de la Casa de Gobierno. Y tampoco se lo mencionó tras la reunión entre Jaldo, Acevedo y Mansilla. “Conversamos sobre la última sesión legislativa, distintos proyectos en marcha, la situación económica de la provincia y los desafíos que tenemos por delante. También repasamos la realidad política provincial y nacional de cara a los próximos meses”, resumió Jaldo en X.

Momentos complejos

A su vez, el vicegobernador sostuvo que “son momentos complejos, difíciles, en donde sabemos que la coparticipación sigue cayendo”. Parece que es una reiteración, pero nos viene preocupando”, añadió. Destacó el esfuerzo del Gobierno provincial para mantener los principales ejes de gestión, entre ellos la salud y la educación públicas y la ejecución de obras en distintos puntos de Tucumán.

En la Legislatura hubo dardos contra Jaldo y Milei por la ampliación presupuestaria

En la Legislatura hubo dardos contra Jaldo y Milei por la ampliación presupuestaria

En esa línea, indicó que durante la reunión también se abordaron “los trabajos de Pre Lluvia que están haciendo las comunas que incluyen dragado de ríos, limpieza de canales”. Además, Acevedo ponderó la aprobación, por amplia mayoría, del régimen penal juvenil durante la sesión legislativa del miércoles. Remarcó la labor previa realizada entre distintos sectores para alcanzar el consenso necesario. “Tenemos que decir, con orgullo, que la provincia de Tucumán es la primera que adecua el procedimiento y la estructura en el país”, afirmó Acevedo, al referirse a la implementación del nuevo esquema.

Temas Osvaldo JaldoSergio MansillaMiguel AcevedoRossana Chahla
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Trajimos un Fórmula 1, pero antes preparamos los pilotos: la metáfora que explica la cirugía robótica en Tucumán
1

"Trajimos un Fórmula 1, pero antes preparamos los pilotos": la metáfora que explica la cirugía robótica en Tucumán

2

El desafío de hacer visible el daño ambiental

Septiembre Musical: propuestas de tango y danza clásica
3

Septiembre Musical: propuestas de tango y danza clásica

Estreno de cine: Tom Cruise deja la acción y se sumerge en la comedia satírica
4

Estreno de cine: Tom Cruise deja la acción y se sumerge en la comedia satírica

5

Cartas de lectores: Expo Rural

Ranking notas premium
Juristas analizaron el fallo de la Corte que liberó la venta de tierras a extranjeros
1

Juristas analizaron el fallo de la Corte que liberó la venta de tierras a extranjeros

Qué dice el fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras y qué consecuencias abre en el mercado rural
2

Qué dice el fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras y qué consecuencias abre en el mercado rural

Graneros: entre un planteo trunco en la Legislatura y quejas por la investigación penal
3

Graneros: entre un planteo trunco en la Legislatura y quejas por la investigación penal

La mutación del narcomenudeo genera más violencia en las calles de la provincia
4

La mutación del narcomenudeo genera más violencia en las calles de la provincia

“Esto es una canallada”: el fiscal Enrique Rojas negó haber cobrado sobornos y dijo que quisieron extorsionarlo
5

“Esto es una canallada”: el fiscal Enrique Rojas negó haber cobrado sobornos y dijo que quisieron extorsionarlo

Más Noticias
El compromiso de una prepaga tucumana con la cobertura y la prevención

El compromiso de una prepaga tucumana con la cobertura y la prevención

César Milani cargó contra la Corte y denunció persecución política

César Milani cargó contra la Corte y denunció persecución política

Obligados a adaptar sus menús: el Súper Niño” se mete en la cocina de los grandes chefs

Obligados a adaptar sus menús: el "Súper Niño” se mete en la cocina de los grandes chefs

Por causa de “El Niño”, se vacían las redes de los pescadores en el Pacífico

Por causa de “El Niño”, se vacían las redes de los pescadores en el Pacífico

Millones de menores están en riesgo por el fenómeno de “El Niño”

Millones de menores están en riesgo por el fenómeno de “El Niño”

“En general, los presidentes no se reeligen”, sostuvo el el politólogo Rosendo Grobocopatel

“En general, los presidentes no se reeligen”, sostuvo el el politólogo Rosendo Grobocopatel

En la Legislatura hubo dardos contra Jaldo y Milei por la ampliación presupuestaria

En la Legislatura hubo dardos contra Jaldo y Milei por la ampliación presupuestaria

Comentarios