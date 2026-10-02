Jaldo recibió a Acevedo y a Mansilla: “Mantenemos un diálogo permanente”

El oficialismo ya definió la continuidad de la fórmula en los comicios convocados para el 9 de mayo de 2027. Además, ratificó a la intendenta Rossana Chahla como única candidata del PJ en la Capital. Y tiene en Mansilla a uno de los armadores centrales en el interior, junto a los ministros Darío Monteros y Regino Amado, entre otros referentes. En este contexto, el senador nacional Juan Manzur parece decidido a encabezar un armado propio. Sin embargo, el nombre del ex mandatario no tiene lugar en la estructura de la Casa de Gobierno. Y tampoco se lo mencionó tras la reunión entre Jaldo, Acevedo y Mansilla. “Conversamos sobre la última sesión legislativa, distintos proyectos en marcha, la situación económica de la provincia y los desafíos que tenemos por delante. También repasamos la realidad política provincial y nacional de cara a los próximos meses”, resumió Jaldo en X.