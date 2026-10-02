Jaldo recibió a Acevedo y a Mansilla: “Mantenemos un diálogo permanente”

Era un encuentro que, en principio, estaba fuera de agenda. Por eso llamó la atención la reunión entre los referentes de la “mesa chica” del oficialismo. El gobernador Osvaldo Jaldo recibió en su despacho de la Casa de Gobierno al vicegobernador, Miguel Acevedo, y al presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla.
Según se dio a conocer, una de las razones del encuentro fue repasar los asuntos tratados en la sesión de este miércoles, en la que se aprobaron la adecuación al régimen penal juvenil y la ampliación del Presupuesto General de la Provincia, entre otros asuntos. Pero el escenario político nacional y local, con el cronograma electoral en marcha, también se coló en el temario. “Mantenemos un diálogo permanente y una agenda común para seguir avanzando en las prioridades de nuestra provincia”, señaló Jaldo en sus redes.
El oficialismo ya definió la continuidad de la fórmula en los comicios convocados para el 9 de mayo de 2027. Además, ratificó a la intendenta Rossana Chahla como única candidata del PJ en la Capital. Y tiene en Mansilla a uno de los armadores centrales en el interior, junto a los ministros Darío Monteros y Regino Amado, entre otros referentes. En este contexto, el senador nacional Juan Manzur parece decidido a encabezar un armado propio. Sin embargo, el nombre del ex mandatario no tiene lugar en la estructura de la Casa de Gobierno. Y tampoco se lo mencionó tras la reunión entre Jaldo, Acevedo y Mansilla. “Conversamos sobre la última sesión legislativa, distintos proyectos en marcha, la situación económica de la provincia y los desafíos que tenemos por delante. También repasamos la realidad política provincial y nacional de cara a los próximos meses”, resumió Jaldo en X.
Momentos complejos
A su vez, el vicegobernador sostuvo que “son momentos complejos, difíciles, en donde sabemos que la coparticipación sigue cayendo”. Parece que es una reiteración, pero nos viene preocupando”, añadió. Destacó el esfuerzo del Gobierno provincial para mantener los principales ejes de gestión, entre ellos la salud y la educación públicas y la ejecución de obras en distintos puntos de Tucumán.
En esa línea, indicó que durante la reunión también se abordaron “los trabajos de Pre Lluvia que están haciendo las comunas que incluyen dragado de ríos, limpieza de canales”. Además, Acevedo ponderó la aprobación, por amplia mayoría, del régimen penal juvenil durante la sesión legislativa del miércoles. Remarcó la labor previa realizada entre distintos sectores para alcanzar el consenso necesario. “Tenemos que decir, con orgullo, que la provincia de Tucumán es la primera que adecua el procedimiento y la estructura en el país”, afirmó Acevedo, al referirse a la implementación del nuevo esquema.