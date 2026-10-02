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Tiene pileta, ascensor y cuatro plantas: cómo es el chalet de Daniel Osvaldo que cuesta medio millón de dólares

La propiedad tiene cuatro niveles, ascensor, pileta, quincho y una superficie construida de 317 metros cuadrados. La noticia se conoció mientras el exfutbolista permanece internado por un cuadro infeccioso pulmonar.

Tiene pileta, ascensor y cuatro plantas: cómo es el chalet de Daniel Osvaldo que cuesta medio millón de dólares
Tiene pileta, ascensor y cuatro plantas: cómo es el chalet de Daniel Osvaldo que cuesta medio millón de dólares
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Daniel Osvaldo puso en venta su chalet de Lomas de Zamora por 500.000 dólares a fines de septiembre, mientras permanece internado por una afección pulmonar.
  • La propiedad cuenta con cuatro plantas, 317 metros cuadrados, pileta y ascensor. Su comercialización trascendió en televisión tras agravarse la salud del exfutbolista.
  • La operación inmobiliaria encendió alarmas en el entorno familiar ante reclamos por cuotas alimentarias y el impacto legal sobre el patrimonio para sus hijos.
Resumen generado con IA

Daniel Osvaldo puso en venta su chalet de Lomas de Zamora por 500.000 dólares. La propiedad, que cuenta con cuatro niveles, amplios ambientes y distintas comodidades, salió al mercado inmobiliario mientras el exdelantero permanece internado en observación por un problema de salud que afecta sus pulmones.

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La noticia se conoció el martes 29 de septiembre, durante una emisión de LAM (América TV), donde se difundieron imágenes del interior de la vivienda y detalles de sus características. La publicación inmobiliaria describe un chalet de categoría, con fachada de ladrillo, techo a dos aguas y una distribución que combina espacios familiares, áreas de descanso y sectores destinados al esparcimiento.

El inmueble tiene una superficie construida de 317 metros cuadrados sobre un terreno de 360 metros cuadrados. Dispone de tres dormitorios, uno de ellos en suite, más de cuatro ambientes, cuatro baños y un ascensor que conecta sus distintas plantas.

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Así es por dentro la casa de Daniel Osvaldo

El acceso principal está compuesto por un porche con columnas, pisos cerámicos de estilo rústico y una puerta doble de madera maciza. Los ventanales tipo bow window, con vitrales, completan la fachada de una construcción de estilo tradicional.

Tiene pileta, ascensor y cuatro plantas: cómo es el chalet de Daniel Osvaldo que cuesta medio millón de dólares

En el primer nivel se encuentra el living, que cuenta con un hogar a leña y pisos de madera entarugados. El ambiente se conecta con un escritorio equipado con biblioteca, puertas de tres hojas con vitrales y ventanas de estilo barrial con vidrios repartidos.

El comedor principal se destaca por sus dimensiones y por la salida directa a una galería exterior. También tiene conexión con la cocina y el comedor diario, lo que permite integrar los espacios destinados a la vida cotidiana.

¿Qué se sabe sobre la salud de Daniel Osvaldo?

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Un pasillo comunica este sector con el subsuelo y con los niveles superiores de la propiedad.

Tres dormitorios, ascensor y una buhardilla

El segundo nivel alberga los tres dormitorios, a los que se accede mediante una escalera de madera o a través del ascensor. Las habitaciones tienen pisos de madera entarugados y placares empotrados de madera maciza. Una de ellas cuenta con balcón al frente.

El tercer nivel está destinado a una buhardilla, a la que se llega por escalera. Allí se encuentran la sala de máquinas, los tanques de reserva de agua de acero inoxidable y un espacio alfombrado equipado con muebles y placares de puertas corredizas espejadas.

Uno de los aspectos distintivos de la vivienda es el ascensor, que permite desplazarse entre las cuatro plantas sin necesidad de utilizar las escaleras.

Tiene pileta, ascensor y cuatro plantas: cómo es el chalet de Daniel Osvaldo que cuesta medio millón de dólares

Quincho, garaje y pileta: las comodidades del exterior

El subsuelo reúne algunos de los espacios destinados al entretenimiento y los servicios. Cuenta con un sector para guardar vehículos y una sala acondicionada como quincho, con cocina amoblada y baño completo. También dispone de un lavadero con cocina incorporada.

En el jardín se encuentra una pileta, acompañada por un galpón de guardado que tiene un baño auxiliar. La propiedad incluye, además, un baño principal equipado con hidromasaje.

La combinación de estos ambientes convierte al chalet en una vivienda con espacios diferenciados para la vida familiar, el descanso y las reuniones sociales.

La preocupación del entorno familiar por la venta

La puesta en venta de la casa también generó repercusiones por la situación económica y familiar del exfutbolista. Durante su programa, Ángel de Brito señaló que las madres de los hijos de Osvaldo siguen de cerca sus movimientos patrimoniales, en particular por las deudas vinculadas a las cuotas alimentarias.

Según explicó el conductor, la posibilidad de que la propiedad sea vendida despertó inquietud en el entorno familiar por las consecuencias que podría tener sobre el patrimonio del exjugador y sus hijos.

Tiene pileta, ascensor y cuatro plantas: cómo es el chalet de Daniel Osvaldo que cuesta medio millón de dólares

De Brito también mencionó que, de acuerdo con información que recibió durante la emisión, Osvaldo tendría otros ocho departamentos a su nombre. El periodista manifestó su sorpresa por el hecho de que el exfutbolista permaneciera internado en un hospital público y no contara con cobertura médica privada, aunque aclaró que no se encontraría en bancarrota, pese a las versiones que circularon.

Por su parte, el medio LA NACION se comunicó con la inmobiliaria que publicó el aviso para confirmar si la propiedad correspondía efectivamente a Osvaldo, pero no obtuvo precisiones al respecto.

Mientras tanto, el chalet de Lomas de Zamora permanece en el mercado con un precio de publicación de 500.000 dólares, en medio de la preocupación por el estado de salud del exdelantero y las repercusiones que generó la decisión de desprenderse de la vivienda.

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