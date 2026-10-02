Tiene pileta, ascensor y cuatro plantas: cómo es el chalet de Daniel Osvaldo que cuesta medio millón de dólares

De Brito también mencionó que, de acuerdo con información que recibió durante la emisión, Osvaldo tendría otros ocho departamentos a su nombre. El periodista manifestó su sorpresa por el hecho de que el exfutbolista permaneciera internado en un hospital público y no contara con cobertura médica privada, aunque aclaró que no se encontraría en bancarrota, pese a las versiones que circularon.