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¿Qué se sabe sobre la salud de Daniel Osvaldo?

Daniel Osvaldo permanece internado en terapia intensiva tras sufrir una infección pulmonar. Su familia desmintió versiones sobre una supuesta intervención y aguarda los resultados de una biopsia para conocer el diagnóstico y definir el tratamiento.

Daniel Osvaldo continúa internado en terapia intensiva
Daniel Osvaldo continúa internado en terapia intensiva La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Daniel Osvaldo permanece internado en terapia intensiva desde el jueves en el Hospital de Lavallol, Lomas de Zamora, debido a un cuadro urgente de infección pulmonar.
  • Tras ser ingresado de urgencia, los médicos limpiaron la zona afectada y su entorno desmintió versiones sobre la supuesta extirpación de tejido pulmonar.
  • El exfutbolista espera los resultados de una biopsia para precisar el origen del cuadro infeccioso y definir el tratamiento médico que deberá seguir.
Resumen generado con IA

Daniel Osvaldo permanece internado en terapia intensiva desde el jueves, luego de ser trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Lavallol, en Lomas de Zamora. Según informaron fuentes cercanas a su familia, el exfutbolista sufrió una infección en uno de sus pulmones.

Daniel Osvaldo internado: el problema de salud que lo llevó a terapia intensiva

Daniel Osvaldo internado: el problema de salud que lo llevó a terapia intensiva

La situación generó preocupación y también distintas versiones sobre el procedimiento al que habría sido sometido. Sin embargo, allegados a Osvaldo desmintieron que le hayan extirpado parte de los pulmones.

Qué le pasó a Daniel Osvaldo

De acuerdo con la información difundida por fuentes familiares, Osvaldo presentó una infección que afectó uno de sus pulmones y debió ser atendido de urgencia.

En las primeras horas circularon versiones que indicaban que le habían cortado dos centímetros de cada pulmón. Sin embargo, personas de su entorno negaron que se haya realizado ese procedimiento. “Tenía una infección, lo limpiaron, y ahora tienen que ver qué causó el problema”, explicaron allegados al exfutbolista.

Según trascendió, la infección estaría ubicada entre el pulmón y la membrana que lo recubre. No obstante, todavía no se conoce con precisión cuál fue la causa del cuadro.

Qué estudios le realizarán a Daniel Osvaldo

Mientras permanece internado en el centro de salud municipal, los médicos avanzan con distintos estudios para determinar el origen de la infección. Entre los procedimientos previstos se encuentra una biopsia, cuyos resultados permitirán establecer con mayor precisión el diagnóstico y definir posteriormente cuál será el tratamiento que deberá seguir.

Por el momento, el diagnóstico definitivo todavía no fue informado, ya que los profesionales aguardan los resultados de los estudios correspondientes.

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