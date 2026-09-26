Daniel Osvaldo internado: el problema de salud que lo llevó a terapia intensiva

Qué dijeron sobre las causas del cuadro de Daniel Osvaldo

Ochoa sostuvo que algunos médicos a los que consultó relacionaron el deterioro físico con el consumo de drogas. Sin embargo, esta explicación fue presentada por el periodista a partir de las fuentes que consultó y no se difundió un parte médico oficial que confirme públicamente esa causa. Por ese motivo, debe considerarse una versión sobre el origen del cuadro y no un diagnóstico médico confirmado.