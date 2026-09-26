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Daniel Osvaldo internado: el problema de salud que lo llevó a terapia intensiva

El periodista Pepe Ochoa explicó que el ex futbolista llevaba varios días sintiéndose mal hasta que su hermana lo encontró en su casa y lo trasladó al centro médico.

Daniel Osvaldo está internado en terapia intensiva con pronóstico reservado
Daniel Osvaldo está internado en terapia intensiva con pronóstico reservado Infobae
Por Mercedes Mosca Hace 36 Min

Resumen para apurados

  • El exfutbolista Daniel Osvaldo fue internado de urgencia en terapia intensiva en el hospital de Llavallol tras sufrir un grave cuadro de derrame pleural derecho.
  • Su hermana lo halló descompensado en su casa y requirió cirugía. El exdelantero arrastraba problemas previos de salud mental y adicciones que había revelado en 2024.
  • Osvaldo continúa internado en estado delicado con pronóstico reservado, mientras se aguarda un parte médico oficial que detalle su evolución clínica pulmonar.
Resumen generado con IA

La salud de Daniel Osvaldo genera preocupación luego de que el exfutbolista fuera internado de urgencia y trasladado a terapia intensiva. Tras conocerse su ingreso al hospital de Llavallol, trascendieron nuevos detalles sobre el problema de salud que atraviesa y que afecta principalmente a uno de sus pulmones.

La información fue difundida por Pepe Ochoa en LAM, donde explicó que Osvaldo llevaba varios días sintiéndose mal hasta que su hermana lo encontró en su casa y lo trasladó al centro médico.

Según lo informado en el programa, el exjugador de Boca presenta un derrame pleural derecho, un cuadro que habría provocado una importante acumulación de líquido y pus alrededor del pulmón.

Qué problema de salud tiene Daniel Osvaldo

De acuerdo con la información difundida por Ochoa, el diagnóstico de Osvaldo es derrame pleural derecho y uno de sus pulmones se encuentra especialmente comprometido.

El periodista explicó que, al momento de la internación, los médicos encontraron una importante cantidad de pus y líquido en la zona pulmonar. Debido a la gravedad del cuadro, Osvaldo permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

Ochoa también aseguró que el exfutbolista debió atravesar una intervención durante la cual, según su relato, “le cortaron dos centímetros de cada pulmón”. Hasta el momento, esos detalles forman parte de la información difundida públicamente sobre su internación.

Qué es un derrame pleural

El derrame pleural ocurre cuando se acumula una cantidad anormal de líquido en el espacio que se encuentra entre los pulmones y la pared del tórax, conocido como espacio pleural.

Este cuadro puede aparecer asociado a diferentes enfermedades o procesos y su gravedad depende de la causa, la cantidad de líquido acumulado y el estado general de la persona. Cuando existe una infección y se acumula material purulento, la situación requiere atención médica y tratamiento.

En el caso de Osvaldo, la información difundida señala que los médicos encontraron pus y líquido y que el compromiso se concentra principalmente en el lado derecho.

Qué dijeron sobre las causas del cuadro de Daniel Osvaldo

Ochoa sostuvo que algunos médicos a los que consultó relacionaron el deterioro físico con el consumo de drogas. Sin embargo, esta explicación fue presentada por el periodista a partir de las fuentes que consultó y no se difundió un parte médico oficial que confirme públicamente esa causa. Por ese motivo, debe considerarse una versión sobre el origen del cuadro y no un diagnóstico médico confirmado.

El exfutbolista, además, había hablado públicamente en 2024 sobre sus problemas vinculados con las adicciones y la salud mental, y había contado que realizaba tratamientos.

Cómo se encuentra actualmente Daniel Osvaldo

Según la información difundida, Osvaldo permanece internado en terapia intensiva, en estado delicado y con pronóstico reservado.

Su hermana es, de acuerdo con lo informado, la persona que permanece junto a él durante la internación. Por el momento, no trascendieron públicamente mayores detalles sobre su evolución clínica ni un parte médico oficial con información adicional sobre su estado.

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