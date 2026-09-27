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La salud de Daniel Osvaldo: aseguran que está lúcido pero sigue en terapia intensiva

El exfutbolista permanece internado en terapia intensiva tras ser operado por un derrame pleural. Su familia confirmó que está lúcido, mientras los médicos esperan los resultados de una biopsia para determinar el origen de la infección.

Danieñ Osvaldo permanece internado en terapia intensiva tras ser operado por un derrame pleural.
Danieñ Osvaldo permanece internado en terapia intensiva tras ser operado por un derrame pleural.
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Daniel Osvaldo continúa internado en terapia intensiva en el Hospital de Llavallol tras ser operado de urgencia el jueves por un derrame pleural infeccioso.
  • El exfutbolista ingresó con un cuadro que creyó un resfrío, pero los estudios revelaron líquido y pus en la pleura, lo que motivó la intervención quirúrgica inmediata.
  • Osvaldo permanece lúcido mientras los médicos aguardan los resultados de una biopsia para determinar el origen de la infección y definir los próximos pasos de su tratamiento.
Resumen generado con IA

Daniel Osvaldo continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Municipal de Llavallol luego de haber sido ingresado de urgencia por un cuadro infeccioso en la zona pulmonar. El ex futbolista se encuentra lúcido y sin sedación, aunque los médicos todavía esperan los resultados de una biopsia para determinar el origen de la infección y definir cómo continuará su tratamiento.

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El exdelantero y músico, de 40 años, llegó al centro de salud el jueves por la noche después de varios días de malestar. Según había contado a personas de su entorno, inicialmente lo había interpretado como un fuerte resfrío.

Sin embargo, tras los estudios realizados en el hospital, los médicos detectaron un derrame pleural derecho con presencia de líquido y pus, por lo que debió ser sometido a una intervención quirúrgica.

Qué tiene Daniel Osvaldo y por qué continúa en terapia intensiva

Durante la operación, además de tratar el derrame pleural, los profesionales tomaron muestras de la pleura para enviarlas al laboratorio y realizar una biopsia.

El estudio será determinante para conocer qué provocó la infección y establecer el tratamiento que deberá seguir Osvaldo. Hasta el momento, no existe un diagnóstico definitivo sobre el origen del cuadro.

Por ese motivo, el exfutbolista permanecerá en terapia intensiva hasta que los médicos dispongan de los resultados y puedan evaluar su evolución.

Familiares de Osvaldo confirmaron que actualmente se encuentra en buen estado de conciencia. “Está bien y lúcido”, señalaron, aunque remarcaron que todavía existe incertidumbre respecto de la causa de la infección.

Qué dijeron sobre la evolución de Daniel Osvaldo

El entorno del exjugador también llevó tranquilidad respecto de la atención recibida y destacó que el cuadro fue detectado a tiempo. “Lo agarraron a tiempo”, indicaron sus familiares, al mismo tiempo que aclararon que todavía no se conoce qué originó la infección.

Los resultados de la biopsia permitirán determinar los próximos pasos médicos y también definir si Osvaldo podrá dejar la terapia intensiva para continuar su recuperación en una habitación común o si deberá permanecer bajo cuidados intensivos.

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