La salud de Daniel Osvaldo: aseguran que está lúcido pero sigue en terapia intensiva

Daniel Osvaldo continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Municipal de Llavallol luego de haber sido ingresado de urgencia por un cuadro infeccioso en la zona pulmonar. El ex futbolista se encuentra lúcido y sin sedación, aunque los médicos todavía esperan los resultados de una biopsia para determinar el origen de la infección y definir cómo continuará su tratamiento.