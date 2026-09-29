La familia de Daniel Osvaldo aclaró su estado de salud y desmintió fuertes rumores

Resumen para apurados
- Tras su internación del jueves en Llavallol por un derrame pleural, la familia de Daniel Osvaldo aclaró su cuadro clínico para desmentir falsas versiones sobre su salud.
- Osvaldo sintió dolores previos, fue operado para drenar la zona afectada y sus allegados negaron cuadros de indigencia, consumo de sustancias o la pérdida de un pulmón.
- El exdelantero permanece lúcido a la espera de análisis para definir el tratamiento contra la infección, mientras el entorno pide cautela y respeto mediático.
La familia de Daniel Osvaldo difundió un comunicado oficial para aclarar el estado de salud del exfutbolista, que permanece internado en terapia intensiva en un hospital público de Llavallol. El mensaje fue publicado por decisión del propio Osvaldo ante las diferentes versiones que comenzaron a circular sobre su situación.
Según explicaron, ingresó el jueves por la noche después de atravesar varios días con dolores que inicialmente atribuyó a una molestia muscular o intercostal. Los estudios posteriormente determinaron que sufría un derrame pleural, popularmente conocido como una acumulación de líquido en el pulmón.
Osvaldo debió someterse a una cirugía para limpiar la zona afectada y permanece internado mientras esperan los resultados de diferentes análisis para establecer el diagnóstico definitivo y determinar el tratamiento para combatir la infección.
La familia desmintió las versiones sobre Osvaldo
“Dani está bien y lúcido”, remarcaron sus familiares, quienes negaron varias de las informaciones difundidas durante las últimas horas.
“No es verdad que llegó o estaba en estado de indigencia; llegó como cualquier persona podría hacerlo después de varios días con dolor y sin apetito, tampoco que le hayan sacado un pulmón, ni que tenga complicaciones en las piernas, ni que su situación sea producto del consumo de sustancias”, expresaron.
La familia pidió “encarecidamente” respeto durante este “delicado momento” y cuestionó que algunos medios hayan difundido “muchas versiones erróneas y alarmantes sin chequear información”.
También agradecieron al personal sanitario por “el excelente trabajo, dedicación y amor” y solicitaron “prudencia y empatía al difundir o replicar la información”, recordando que “del otro lado hay seres queridos sufriendo”.
Osvaldo se retiró profesionalmente en julio de 2020 jugando para Banfield. A lo largo de su carrera pasó por Huracán, Boca y numerosos clubes europeos, entre ellos Roma, Juventus, Inter, Porto y Southampton.