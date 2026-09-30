Daniel Osvaldo: revelaron detalles de su enfermedad y los hábitos que habrían desencadenado su internación

La internación de Daniel Osvaldo generó preocupación por su estado de salud. El exfutbolista permanece en terapia intensiva luego de haber sido operado por un empiema, una infección que provocó la acumulación de pus y líquido en el espacio que rodea los pulmones. En las últimas horas, Fernanda Iglesias brindó detalles sobre su evolución y reveló información sobre los días previos a su ingreso al hospital.