Daniel Osvaldo: revelaron detalles de su enfermedad y los hábitos que habrían desencadenado su internación
El exfutbolista permanece internado en terapia intensiva tras ser operado de los pulmones por un empiema. En Puro Show, Fernanda Iglesias contó cómo comenzó el cuadro, explicó los tratamientos que recibió y transmitió lo que le dijeron desde su entorno sobre las posibles causas de la infección.
Resumen para apurados
- El exfutbolista Daniel Osvaldo fue operado y permanece en terapia intensiva en Monte Grande por un empiema pulmonar, tras postergar durante dos semanas la atención médica.
- El cuadro comenzó con dolores en las costillas que se agravaron con fiebre. Sin cobertura médica privada, fue drenado en Llavallol y trasladado por la gravedad de la infección.
- Aunque Osvaldo evoluciona lúcido y sin oxígeno asistido, los médicos esperan cultivos para identificar la bacteria y descartar posibles fallas en su sistema inmunológico.
La internación de Daniel Osvaldo generó preocupación por su estado de salud. El exfutbolista permanece en terapia intensiva luego de haber sido operado por un empiema, una infección que provocó la acumulación de pus y líquido en el espacio que rodea los pulmones. En las últimas horas, Fernanda Iglesias brindó detalles sobre su evolución y reveló información sobre los días previos a su ingreso al hospital.
Durante el programa Puro Show, la periodista contó que habló con personas cercanas a Osvaldo y reconstruyó cómo se desencadenó el cuadro que terminó con el exdelantero internado. Según su relato, el problema comenzó con un dolor en la zona de las costillas que él no consideró preocupante.
Cómo comenzó la enfermedad de Daniel Osvaldo
Iglesias explicó que Osvaldo estuvo alrededor de 15 días con molestias en la zona de las costillas. Con el paso del tiempo, el dolor se intensificó y aparecieron otros síntomas, como fiebre y sudoración nocturna, que finalmente lo llevaron a buscar atención médica.
El exfutbolista acudió al Hospital de Llavallol, donde los profesionales detectaron un empiema. Se trata de una acumulación de pus en el espacio pleural, ubicado entre los pulmones y la pared torácica, que puede generar complicaciones graves si no se trata a tiempo.
"Tenía todo ese líquido infectado que le estaba provocando dolor y un cuadro infeccioso grave, por el cual le empezó a subir la fiebre", relató la panelista.
De acuerdo con la información que recibió, Osvaldo fue sometido a una intervención quirúrgica para drenar el líquido acumulado. Luego de permanecer 24 horas en el hospital de Llavallol, fue trasladado al Hospital del Bicentenario de Monte Grande, un centro de mayor complejidad donde continuaron con su atención.
La explicación de Fernanda Iglesias sobre las posibles causas
Uno de los puntos que más llamó la atención del relato de Iglesias fue la información que recibió sobre el posible origen de la infección. La periodista aseguró que, al consultar por las causas del cuadro, desde el entorno del exfutbolista le mencionaron su "vida nocturna", el consumo de alcohol y los excesos.
"Yo pregunté por qué viene esto, por qué se produce esta infección. La respuesta es vida nocturna, o sea, todo lo que hay en la vida nocturna: alcohol, excesos, sexo sin protección", sostuvo.
Sin embargo, la panelista aclaró que todavía se realizan estudios para determinar qué provocó el empiema. Según explicó, los médicos también estarían evaluando la posibilidad de una enfermedad que afecte el sistema inmunológico, aunque hasta el momento no se conocieron resultados concluyentes.
Por eso, las causas mencionadas durante el programa deben entenderse como información atribuida por Iglesias a fuentes de su entorno y no como un diagnóstico médico confirmado.
Cómo evoluciona Daniel Osvaldo y qué se sabe de su internación
En cuanto a su estado actual, Iglesias transmitió que Osvaldo está lúcido, puede alimentarse por sus propios medios y ya no necesita asistencia de oxígeno. Aunque continúa en terapia intensiva, la periodista indicó que su evolución es favorable y que permanece allí para un seguimiento más estricto.
También explicó que, durante su atención inicial, recibió un antibiótico de amplio espectro mientras los médicos aguardaban los resultados de los cultivos realizados para identificar la bacteria responsable de la infección.
La panelista señaló, además, que los hermanos del exfutbolista están acompañándolo y colaboran con su situación económica.
La falta de cobertura médica y la demora en buscar atención
Otro aspecto que surgió durante el programa fue que Osvaldo no tendría prepaga ni obra social, por lo que debió acudir a un hospital público de la zona donde vive.
La periodista Nancy Duré planteó que la falta de cobertura médica podría haber influido en la demora para consultar, especialmente si el exfutbolista no interpretó inicialmente sus síntomas como una urgencia.
El caso puso el foco en la importancia de no minimizar dolores persistentes, sobre todo cuando se presentan junto con fiebre u otros síntomas de infección. En el caso de Osvaldo, el malestar que comenzó en la zona de las costillas se prolongó durante dos semanas antes de que buscara atención médica.
Mientras continúa internado, su evolución es seguida de cerca por su familia y por quienes permanecen atentos a las novedades sobre su estado de salud.