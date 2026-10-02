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Los bancos cerrarán durante cinco días seguidos por la visita del papa León XIV

Las sucursales no atenderán al público desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre.

El esquema combina el feriado por el Día del Bancario, el fin de semana y los feriados establecidos con motivo de la visita del pontífice.
El esquema combina el feriado por el Día del Bancario, el fin de semana y los feriados establecidos con motivo de la visita del pontífice.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Los bancos de toda la Argentina cerrarán cinco días seguidos, del 6 al 10 de noviembre, por la visita oficial del papa León XIV sumada al Día del Bancario.
  • El esquema une el feriado gremial, el fin de semana y los decretos oficiales fijados para facilitar la logística y los operativos de seguridad durante la estadía papal.
  • Las sucursales reabrirán el miércoles 11, mientras que los usuarios deberán recurrir a cajeros automáticos, aplicaciones móviles y home banking para realizar sus operaciones.
Resumen generado con IA

La visita oficial del papa León XIV a la Argentina tendrá impacto en la actividad bancaria durante la segunda semana de noviembre. Las sucursales de todo el país permanecerán cerradas durante cinco días consecutivos, desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre inclusive, y retomarán la atención habitual el miércoles 11.

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El esquema combina el feriado por el Día del Bancario, el fin de semana y los feriados establecidos con motivo de la visita del pontífice, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre.

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El Gobierno nacional declaró de interés nacional la visita de León XIV y estableció un esquema especial de feriados para facilitar los operativos de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación vinculados con las actividades previstas.

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Cómo será el calendario bancario

El primer día sin atención en las sucursales será el viernes 6 de noviembre, por la celebración del Día del Bancario.

Luego llegará el fin de semana, por lo que tampoco habrá actividad bancaria el sábado 7 ni el domingo 8. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país por la visita del Papa, de acuerdo con el Decreto 1103/2026.

A ese cronograma se sumará el martes 10 de noviembre, establecido como feriado bancario para las entidades financieras de todo el país, según la normativa del Banco Central.

De esta manera, las sucursales permanecerán cerradas durante cinco jornadas consecutivas: viernes 6, sábado 7, domingo 8, lunes 9 y martes 10 de noviembre. La atención presencial se reanudará el miércoles 11.

Qué pasará con los feriados por la visita de León XIV

El esquema de feriados dispuesto por el Gobierno tiene distintos alcances territoriales.

El lunes 9 de noviembre será feriado en todo el territorio nacional. En tanto, el martes 10 será feriado en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. El miércoles 11 será feriado en la provincia de Buenos Aires.

La diferencia entre estos feriados y el cierre bancario es relevante: mientras los días 10 y 11 tienen un alcance territorial específico, el feriado bancario del martes 10 afecta a las entidades financieras de todo el país.

Operaciones que sí estarán disponibles

Aunque las sucursales permanecerán cerradas, los clientes podrán continuar utilizando buena parte de los servicios digitales y electrónicos.

Durante los feriados bancarios, el BCRA contempla la posibilidad de realizar transferencias, pagos, consultas de movimientos y operaciones mediante home banking y aplicaciones bancarias, además de utilizar tarjetas de débito y crédito. Los cajeros automáticos también continuarán disponibles para extracciones, transferencias y otras operaciones.

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