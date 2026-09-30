Así es por dentro el Cottolengo Don Orione que visitará el papa León XIV en la Argentina
Ubicado en Claypole, el predio alberga a más de 400 residentes con discapacidades motrices, verbales o psicosociales. Cuenta con 16 hogares, un santuario, un centro educativo terapéutico y distintos espacios comunitarios. El lunes 9 de noviembre, el Papa llegará al lugar en una de las paradas más simbólicas de su visita al país.
Resumen para apurados
- El papa León XIV visitará el Cottolengo Don Orione en Claypole el 9 de noviembre para acompañar a 400 residentes con discapacidad y visibilizar su labor comunitaria.
- El recorrido será en papamóvil por el predio de 50 hectáreas, tras meses de reclamos de la Iglesia por fondos atrasados y debates sobre el cuidado institucional.
- El evento buscará reforzar la inclusión plena de las personas con discapacidad y consolidar el respaldo social a entidades asistenciales clave en el país.
A poco más de un mes de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, se prepara para recibirlo. En sus 50 hectáreas conviven más de 400 residentes y una cantidad similar de profesionales que trabajan en una comunidad dedicada al acompañamiento integral de personas con discapacidad.
El lugar será uno de los puntos centrales de la visita papal, prevista para la mañana del lunes 9 de noviembre. A las 9.15, León XIV ingresará en el Papamóvil por el acceso principal, ubicado sobre la avenida Lacaze al 3900, en el corazón del partido bonaerense de Almirante Brown.
La expectativa crece entre quienes viven y trabajan allí. Los residentes esperan poder encontrarse con el Pontífice, mirarlo a los ojos y, si se presenta la oportunidad, intercambiar algunas palabras.
Un predio con 16 hogares y una comunidad de más de 400 residentes
El Pequeño Cottolengo Don Orione es mucho más que un espacio de alojamiento. En sus 50 hectáreas cuenta con 16 hogares, un santuario, un centro educativo terapéutico, una despensa, una cocina, salones de usos múltiples y talleres.
También dispone de una unidad de cuidados especiales, parrillas, una sala velatoria y un cementerio. Se trata de una comunidad que combina la vida cotidiana de sus residentes con distintas actividades de acompañamiento, educación y atención.
Uno de los espacios que concentrará la atención durante la visita será el hogar Ferrando Mixto, destinado a personas con mayores necesidades de asistencia y ubicado frente al Santuario de San Luis Orione.
Allí se espera uno de los momentos más emotivos de la jornada, en un encuentro que busca poner en primer plano las historias personales de quienes viven en la institución.
La historia detrás de la visita del Papa
Sandra Ciamberlini es psicóloga y trabaja desde hace más de 30 años en el Cottolengo de Claypole. En diálogo con Infobae, se refirió a los comentarios que circularon en redes sociales sobre las condiciones de vida dentro de la institución.
"No sé si vieron en las redes que se publicaron muchas cosas últimamente con la venida del Papa sobre el cottolengo... y hay gente que comenta esas publicaciones: que en el cottolengo se tienen a los chicos encerrados, que se maltrata... Tendrían que venir y vivir el cottolengo para poder decir algo", expresó.
Su testimonio apunta a mostrar la vida cotidiana de una comunidad en la que, según sus trabajadores, el acompañamiento se basa en el respeto, la integración y la atención de las necesidades individuales.
En ese sentido, la institución busca poner el foco en sus residentes como personas con nombre, historia, deseos y derechos, más allá de las condiciones de salud o discapacidad que atraviesen.
El legado de San Luis Orione y el mensaje de Francisco
La visita de León XIV también estará vinculada al legado de San Luis Orione, fundador de la obra cuyo corazón descansa en el santuario del predio.
La comunidad mantiene, además, una relación con el mensaje del papa Francisco, quien durante su pontificado impulsó una Iglesia cercana a las periferias y defendió la participación plena de las personas con discapacidad en la vida social.
En octubre de 2024, durante un encuentro en Roma con representantes del G7 sobre Inclusión y Discapacidad, Francisco se refirió a las "víctimas de la cultura del descarte" y advirtió sobre los prejuicios que, según sostuvo, dañan a la sociedad.
Ese enfoque encuentra un correlato en el trabajo cotidiano del Cottolengo, donde la atención no se limita a la asistencia, sino que busca promover la integración y el reconocimiento de los derechos de cada residente.
La situación económica del Cottolengo Don Orione
La preparación para la llegada del Papa se desarrolla en un contexto económico complejo para la institución y otras obras de asistencia.
En abril de 2026, la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina envió una carta a las autoridades del Ministerio de Salud para advertir sobre la situación de numerosas instituciones y, en particular, sobre las dificultades que atravesaba la obra de Don Orione.
En ese documento, la Iglesia señaló que los compromisos de organismos nacionales no se regularizaban desde finales de 2025. Tras reiterados reclamos, parte de la deuda fue reducida.
Sin embargo, semanas atrás, la inclusión de un nuevo recorte en el presupuesto 2027 generó preocupación y críticas, lo que derivó en una marcha atrás del Gobierno.
Cómo será la llegada de León XIV a Claypole
El lunes 9 de noviembre, a las 9.15, León XIV llegará al Pequeño Cottolengo Don Orione en el Papamóvil. Su ingreso se realizará por la avenida Lacaze al 3900, en una jornada que tendrá como protagonistas a los residentes y a quienes sostienen el funcionamiento de la institución.
Mientras un grupo de trabajadores avanza con los preparativos para recibirlo, los residentes aguardan un encuentro que representa mucho más que una visita protocolar.
En una comunidad donde conviven más de 400 historias, la llegada del Pontífice será una oportunidad para visibilizar el trabajo cotidiano del Cottolengo y poner en el centro de la escena a las personas con discapacidad, sus derechos y su lugar en la sociedad.