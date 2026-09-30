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León XIV pide tomar en serio los riesgos de la IA

El Papa rechazó el alarmismo, pero advirtió que las preocupaciones de expertos sobre la inteligencia artificial requieren debate y atención.

REITERACIÓN. León XIV ya había hablado de la IA en la encíclica papal de hace unos meses.
REITERACIÓN. León XIV ya había hablado de la IA en la encíclica papal de hace unos meses.
30 Septiembre 2026

El papa León XIV advirtió que las alertas sobre los riesgos de la inteligencia artificial (IA) “deben tomarse en serio” y rechazó la idea de que se trate de “noticias falsas” destinadas a generar temor o a favorecer intereses económicos. Sin embargo, aclaró que no está “en estado de pánico” frente al avance de esta tecnología.

“Si alguien me preguntara ‘¿estás en estado de pánico?’. No, no lo estoy. Duermo por las noches”, respondió el pontífice a los periodistas durante el vuelo de regreso al Vaticano, luego de concluir su visita apostólica a Francia.

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León XIV sostuvo que las preocupaciones planteadas por especialistas de la industria tecnológica requieren atención y debate. “Este es un problema que debemos, desde mi punto de vista, discutir juntos”, afirmó. Y agregó que simplemente considerar que determinados riesgos “no pasarán” y cerrar los ojos frente a esas advertencias “no es probablemente la forma más responsable de proceder”.

Las declaraciones del Papa se producen después de varios meses en los que distintos investigadores y profesionales vinculados con la inteligencia artificial expresaron preocupación por la evolución de sistemas cada vez más avanzados.

Para León XIV, esas advertencias no deberían ser descartadas como parte de una campaña de desinformación o como un intento de generar ventajas financieras.

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Durante su visita a Francia, el pontífice estadounidense volvió a colocar la relación entre tecnología, ética y dignidad humana en el centro de su discurso. En París, ante autoridades y diplomáticos reunidos en el Palacio del Elíseo, había llamado a “formar las mentes en un discernimiento ético capaz de distinguir lo que es moralmente bueno”, con el objetivo de que el progreso tecnológico permanezca al servicio de las personas.

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También había advertido contra el riesgo de “perder nuestra humanidad en medio del ‘paraíso de las máquinas’ que invade y condiciona nuestra vida cotidiana”. En ese contexto, planteó la necesidad de desarrollar una capacidad de discernimiento frente a herramientas que ya intervienen en ámbitos cada vez más amplios de la vida cotidiana.

La preocupación del Papa por la inteligencia artificial no es nueva. En mayo, León XIV dedicó su primera encíclica, “Magnifica Humanitas”, a la relación entre la tecnología y el futuro de la humanidad. Allí hizo un llamado a “desarmar” la IA para “impedirle el dominio sobre lo humano”, una formulación que convirtió al documento en una de las principales expresiones de su posición frente al desarrollo de esta tecnología.

Intervenciones

Desde entonces, el pontífice intensificó sus intervenciones sobre la necesidad de establecer mecanismos internacionales de gobernanza de la IA y de preservar la dignidad humana frente a su expansión. En sus últimos discursos también puso especial atención en la protección de niños y jóvenes y en la necesidad de preservar su libertad de pensamiento ante el avance de las nuevas tecnologías digitales.

El papa León XIV advierte contra la llegada de un “paraíso de máquinas”

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Ahora, desde el avión que lo llevaba de regreso al Vaticano, León XIV volvió a marcar una posición que busca alejarse tanto del alarmismo como de la negación de los riesgos: no habla de pánico, pero sí considera que las advertencias de los especialistas merecen ser escuchadas y discutidas.

La casa del Papa en el país: dónde se alojará León XIV durante su visita

León XIV tendrá como residencia durante su visita a la Argentina la sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, confirmó el Gobierno nacional. El Pontífice llegará el 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el 11, con actividades previstas en Buenos Aires, Luján y Córdoba. La Nunciatura es la representación diplomática de la Santa Sede en la Argentina y será la base del Papa durante su estadía porteña. Desde allí se trasladará a los distintos puntos de su agenda, que incluye encuentros institucionales, actividades pastorales y una misa frente al Monumento a los Españoles. La visita demandará un operativo especial de seguridad, logística y circulación.

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