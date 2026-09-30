León XIV pide tomar en serio los riesgos de la IA

La casa del Papa en el país: dónde se alojará León XIV durante su visita

León XIV tendrá como residencia durante su visita a la Argentina la sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, confirmó el Gobierno nacional. El Pontífice llegará el 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el 11, con actividades previstas en Buenos Aires, Luján y Córdoba. La Nunciatura es la representación diplomática de la Santa Sede en la Argentina y será la base del Papa durante su estadía porteña. Desde allí se trasladará a los distintos puntos de su agenda, que incluye encuentros institucionales, actividades pastorales y una misa frente al Monumento a los Españoles. La visita demandará un operativo especial de seguridad, logística y circulación.