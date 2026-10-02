Del calor a las tormentas: el pronóstico del tiempo para Tucumán y los Valles durante el fin de semana

Pronóstico para el sur de Tucumán

La Cocha y Chicligasta comparten pronóstico para este fin de semana. El viernes repetirá las condiciones de la capital, con una máxima de 25 °C, un cielo parcialmente nublado y una probabilidad de precipitaciones que no superará el 10%. Durante el sábado, en cambio, se esperan tormentas aisladas por la tarde. La temperatura máxima también llegará a 30 °C y durante toda la jornada habrá vientos de hasta 22 kilómetros por hora con dirección sur y sudoeste.