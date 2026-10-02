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Del calor a las tormentas: el pronóstico del tiempo para Tucumán y los Valles durante el fin de semana

El fin de semana tendrá indicadores y condiciones climáticas muy diversas a lo largo y ancho de la provincia.

Del calor a las tormentas: el pronóstico del tiempo para Tucumán y los Valles durante el fin de semana
Foto: Comunicación de Tucumán
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronosticó para este fin de semana en Tucumán un pico térmico de 30 °C el sábado, seguido por tormentas aisladas y un descenso de temperatura el domingo.
  • Las marcas subirán gradualmente desde el viernes en el llano, mientras que en Tafí del Valle predominarán vientos intensos y mínimas que descenderán hasta los 0 °C.
  • La inestabilidad climática persistirá el domingo con lluvias aisladas, mientras que en la zona de los valles se registrarán heladas de hasta -3 °C al inicio de la semana.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el pronóstico para los próximos días. San Miguel de Tucumán comenzará esta mañana una curva ascendente de temperatura y el sábado volverá a registrar indicadores superiores a los de toda la semana. Será el día bisagra, ya que marcará un pico y también un quiebre, ya que a partir del domingo la temperatura volverá a bajar.

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El viernes inició con una temperatura mínima de 12 °C, un cielo mayormente nublado con neblina y un 93% de humedad, según el SMN. Durante la mañana y la tarde habrá una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 0 y el 10%. La temperatura máxima será de 25 °C por la tarde y habrá vientos leves durante todo el día, pero se intensificarán por la tarde.

Pronóstico San Miguel de Tucumán, Lules y Yerba Buena

El sábado será el día de altas temperaturas para esta primavera recién empezada, pero no alcanzarán los indicadores registrados hace 10 días. El día empezará con una mínima de 14 °C que irá subiendo conforme pasen las horas. Por la siesta, la máxima será de 30 °C. Se pronosticaron tormentas aisladas para la tarde, con una probabilidad de precipitación del 10 al 40% y vientos para todo el día.

El domingo, la probabilidad de precipitaciones de la tarde anterior se repetirá durante todo el día. Por la madrugada/mañana se esperan lluvias aisladas y por la tarde/noche, tormentas aisladas. La temperatura mínima se ubicará en 15 °C y, la máxima, en 26 °C con vientos de entre 12 y 22 kilómetros por hora de dirección predominante este y sudoeste.

Pronóstico para el sur de Tucumán

La Cocha y Chicligasta comparten pronóstico para este fin de semana. El viernes repetirá las condiciones de la capital, con una máxima de 25 °C, un cielo parcialmente nublado y una probabilidad de precipitaciones que no superará el 10%. Durante el sábado, en cambio, se esperan tormentas aisladas por la tarde. La temperatura máxima también llegará a 30 °C y durante toda la jornada habrá vientos de hasta 22 kilómetros por hora con dirección sur y sudoeste.

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El domingo se espera que las precipitaciones acompañen toda la jornada, con una probabilidad de hasta el 40%. La temperatura mínima se registrará en las primeras horas del domingo, con 15 °C. La máxima será de 26 °C y el pico se dará por la tarde, momento para el que también se pronosticaron tormentas aisladas.

Pronóstico para Tafí del Valle

El fin de semana en los valles tendrá condiciones muy disímiles respecto a las zonas más bajas. Este viernes empezó con una temperatura mínima de 7 °C. La más elevada llegará apenas a los 15 °C por la tarde y habrá muy pocas probabilidades de precipitaciones, pero los vientos de dirección norte y oeste se harán presentes todo el día y acrecentarán su intensidad por la tarde.

El sábado también será el día con la temperatura más elevada en los valles. El abanico térmico se ampliará en ambas direcciones, ya que la mínima bajará hasta los 3 °C y la máxima ascenderá a los 16 °C. Se esperan vientos y un cielo mayormente nublado durante toda la jornada con escasas probabilidades de precipitaciones.

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El domingo seguirá incrementándose la amplitud térmica, ya que la mínima llegará a los 0 °C, marcando un quiebre para el resto de la semana. La máxima tocará los 16 °C nuevamente y las probabilidades de precipitaciones se mantendrán entre el 0% y el 10%. El lunes, el termómetro bajará a -3 °C. Desde allí se espera una nueva recuperación de la temperatura.

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