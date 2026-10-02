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Múltiples alertas del SMN para este viernes: tormentas, Zonda, lluvias y nevadas en 14 provincias

Las condiciones más adversas se concentrarán en distintos puntos del país, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h y acumulados de nieve de hasta 40 centímetros.

Múltiples alertas meteorológicas para este viernes: dónde habrá viento de más de 100 km/h y nevadas
Múltiples alertas meteorológicas para este viernes: dónde habrá viento de más de 100 km/h y nevadas
Por Redacción LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas naranja y amarilla para este viernes en 14 provincias argentinas debido a tormentas, nevadas y fuertes vientos.
  • El fenómeno incluye viento Zonda en San Juan, ráfagas de más de 100 km/h en Cuyo y nevadas de hasta 40 cm en la cordillera, además de granizo.
  • El temporal afectará la visibilidad y transitabilidad en rutas clave, mientras se vigila el avance de lluvias hacia el AMBA durante el fin de semana.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel naranja y amarillo para este viernes 2 de octubre por distintos fenómenos meteorológicos que afectan a 14 provincias. Las advertencias incluyen tormentas, lluvias, fuertes vientos, viento Zonda y nevadas.

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Además, la Ciudad de Buenos Aires y distintos sectores del conurbano bonaerense se encuentran bajo vigilancia ante la posibilidad de precipitaciones durante el fin de semana.

Alerta naranja por viento Zonda

El nivel naranja rige para el centro de San Juan, donde se espera la presencia de viento Zonda. Según el SMN, las velocidades podrían ubicarse entre 30 y 50 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 70 km/h.

El fenómeno puede generar una disminución de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones de muy baja humedad.

¿Dónde hay alerta amarilla por vientos fuertes?

El SMN también mantiene una alerta amarilla por vientos para sectores de Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza y Neuquén.

En esas áreas se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 100 km/h.

Tormentas fuertes en cinco provincias

La alerta amarilla por tormentas alcanza al sur de Córdoba, San Luis, La Pampa, el oeste de Río Negro y el oeste de Buenos Aires.

En estas regiones podrían registrarse tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. El organismo advierte por:

  • Intensas precipitaciones en períodos cortos.
  • Posible caída de granizo.
  • Frecuente actividad eléctrica.
  • Ráfagas intensas.
  • Acumulados de lluvia de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

En esas zonas se estiman acumulados de entre 10 y 20 milímetros, aunque localmente podrían ser mayores. En las áreas cordilleranas, las precipitaciones podrían presentarse tanto en forma de lluvia como de nieve.

Por otra parte, rige una alerta amarilla por nevadas para sectores montañosos de Mendoza, San Juan y La Rioja. Allí se prevén acumulados de nieve de entre 20 y 40 centímetros, con posibilidad de superar esos valores en determinados puntos.

En las áreas de menor elevación, las precipitaciones podrían presentarse como lluvia o como una combinación de lluvia y nieve.

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