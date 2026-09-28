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Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 29 de septiembre

Conocé el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

PASADOS POR AGUA. Pronostican más tormentas durante este 29 de septiembre.
PASADOS POR AGUA. Pronostican más tormentas durante este 29 de septiembre. FOTO MATÍAS VIEITO/LAGACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronosticó tormentas y ráfagas de viento para este martes 29 de septiembre en Tucumán y alrededores debido a un frente de inestabilidad climática.
  • La jornada registrará temperaturas entre 19 °C y 24 °C, con precipitaciones constantes y vientos del oeste con ráfagas de hasta 50 km/h por la tarde.
  • Rige un alerta por eventual caída de granizo en varios departamentos; las autoridades piden circular con precaución ante la persistencia de las tormentas.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán se presentará inestable este martes 29 de septiembre. En San Miguel de Tucumán, el pronóstico anticipa tormentas durante buena parte de la jornada, con una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 24 °C.

Las probabilidades de precipitaciones se ubicarán entre el 40% y el 70%, según el momento del día. Además, durante la tarde se esperan vientos más intensos y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Cómo estará el tiempo durante la madrugada y la mañana

Durante la madrugada se esperan tormentas fuertes, con una temperatura cercana a los 21 °C. El viento soplará desde el Este a una velocidad de entre 7 y 12 km/h.

Por la mañana continuarán las tormentas y la temperatura descenderá hasta los 19 °C. El viento rotará hacia el Sur, también con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Tormentas fuertes y ráfagas durante la tarde

La tarde será el momento más cálido del martes, con una máxima prevista de 24 °C. Sin embargo, las condiciones meteorológicas seguirán siendo inestables y se esperan tormentas fuertes.

El viento soplará desde el Oeste a velocidades de entre 13 y 22 km/h. Además, podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la noche

Durante la noche las condiciones tenderán a mejorar parcialmente, aunque todavía se esperan tormentas aisladas.

La temperatura volverá a ubicarse en torno a los 19 °C, con viento del Sudoeste de entre 7 y 12 km/h.

Ante el pronóstico de tormentas y ráfagas, se recomienda circular con precaución y tomar medidas preventivas, especialmente durante la tarde, cuando se esperan las mayores velocidades del viento.

Continúa el alerta por tormentas

El pronóstico señala que hay altas probabilidades de que se registren tormentas, con caída de granizo y fuertes ráfagas de viento en estos departamentos de Tucumán: Burruyacú - Capital - Cruz Alta - Famaillá - Graneros - La Cocha - Leales - Simoca - Trancas - Yerba Buena - Zonas bajas de Chicligasta - Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi - Zonas bajas de Lules - Zonas bajas de Monteros - Zonas bajas de Río Chico - Zonas bajas de Tafí Viejo.

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