Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 29 de septiembre

El pronóstico señala que hay altas probabilidades de que se registren tormentas, con caída de granizo y fuertes ráfagas de viento en estos departamentos de Tucumán: Burruyacú - Capital - Cruz Alta - Famaillá - Graneros - La Cocha - Leales - Simoca - Trancas - Yerba Buena - Zonas bajas de Chicligasta - Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi - Zonas bajas de Lules - Zonas bajas de Monteros - Zonas bajas de Río Chico - Zonas bajas de Tafí Viejo.