¿Cuándo llegará la lluvia a Tucumán? El pronóstico anticipa cómo seguirá el tiempo después del calor

Resumen para apurados
- Lluvias y tormentas llegarán a Tucumán entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, tras un pico de 36°C, debido al ingreso de un frente de inestabilidad.
- La provincia atravesará un fin de semana caluroso con marcas veraniegas de hasta 34°C el sábado y 36°C el domingo, con nubosidad en paulatino aumento hacia la noche.
- El lunes la temperatura máxima caerá a 26°C y el ambiente fresco continuará el martes con nuevas tormentas, consolidando un marcado alivio térmico en la región.
Tucumán se prepara para atravesar un fin de semana con temperaturas más propias del verano que de los primeros días de la primavera. El termómetro seguirá en ascenso durante las próximas horas y podría alcanzar los 36° el domingo, antes de que llegue el cambio de tiempo que traerá lluvias y un descenso de varios grados.
Este sábado 26 de septiembre, en San Miguel de Tucumán, se espera una jornada calurosa, con una máxima que rondará los 33°-34° y cielo entre despejado y algo nublado. No se prevén precipitaciones durante el día.
La situación será diferente durante el domingo. El calor alcanzaría su punto máximo, con una temperatura que podría ubicarse entre los 35° y 36°, mientras aumentará progresivamente la nubosidad. Hacia la noche podrían aparecer las primeras tormentas aisladas.
Cuándo llegará la lluvia a Tucumán
El cambio de las condiciones meteorológicas se espera entre la noche del domingo y las primeras horas del lunes. Los pronósticos anticipan un aumento de la inestabilidad y la posibilidad de lluvias y tormentas.
De acuerdo con las previsiones extendidas, el lunes 28 llegará acompañado por un marcado descenso de la temperatura. La máxima podría ubicarse alrededor de los 26°, casi diez grados menos que la registrada durante el domingo.
Además de las precipitaciones, el comienzo de la semana estará marcado por un ambiente mucho más fresco. Los pronósticos consultados mantienen la posibilidad de tormentas también durante el martes, mientras que las temperaturas continuarían en descenso.