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Primavera diferente en Argentina: el SMN anticipa más lluvias y menos días de calor extremo

El nuevo pronóstico del SMN para octubre, noviembre y diciembre anticipa más lluvias y temperaturas inferiores a las normales en varias regiones de Argentina, mientras el NOA tendrá un escenario diferente.

Cambio de escenario en Argentina: el SMN anticipa más lluvias y menos calor para los próximos meses
Cambio de escenario en Argentina: el SMN anticipa más lluvias y menos calor para los próximos meses Canal 26
Por Redacción LA GACETA Hace 47 Min

Resumen para apurados

  • El SMN anticipó que Argentina tendrá una primavera con más lluvias y menos calor extremo entre octubre y diciembre, bajo la influencia del fenómeno climático El Niño.
  • El centro del país y el Litoral tendrán marcas térmicas inferiores y más lluvias, a diferencia del NOA, donde predominarán temperaturas altas y menores precipitaciones.
  • Aunque se prevén menos picos de calor extremo en la zona central, no se descartan eventos breves y las abundantes lluvias podrían elevar los caudales de los principales ríos.
Resumen generado con IA

El nuevo pronóstico climático trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un trimestre con condiciones poco habituales para buena parte de la Argentina. Entre octubre y diciembre se esperan precipitaciones superiores a las normales en varias regiones, mientras que amplios sectores del centro del país podrían registrar temperaturas medias inferiores a los valores habituales.

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El escenario se desarrolla durante la primavera y el comienzo del verano, en un contexto marcado por el fenómeno conocido como Súper Niño. De acuerdo con el organismo, también habría una menor frecuencia de jornadas con temperaturas máximas muy elevadas, especialmente en la región central y el noreste.

¿En qué provincias hará menos calor?

El pronóstico del SMN señala mayores probabilidades de temperaturas medias inferiores a las normales en una extensa zona del centro del país.

El área comprende sectores de Cuyo, Córdoba, el oeste de Santa Fe, La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires. Esto incluye importantes sectores de Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires.

A su vez, el organismo prevé temperaturas normales o inferiores a las normales en el sur del Litoral, el centro-este bonaerense y el noreste de la Patagonia.

El comportamiento será diferente en otras regiones. En buena parte del NOA, las temperaturas podrían ubicarse por encima de los valores normales. También se esperan registros normales o superiores a los habituales en sectores del centro-oeste de Chaco y Formosa, el este de Salta, Santiago del Estero y el sudoeste de la Patagonia.

Menos días con temperaturas máximas extremas

Uno de los aspectos destacados del pronóstico es la posibilidad de una menor frecuencia de temperaturas máximas muy altas, principalmente en la zona central y el noreste del país.

Sin embargo, esto no significa que durante el trimestre no habrá jornadas calurosas ni que se puedan descartar olas de calor. El pronóstico climático trimestral analiza tendencias y valores medios, por lo que no permite anticipar episodios particulares de corta duración, como una ola de calor o de frío.

Más lluvias en varias regiones del país

Las precipitaciones también tendrán un papel importante durante los próximos meses. El SMN prevé lluvias superiores a las normales en buena parte del Litoral, Córdoba, el oeste de Santa Fe, el centro-sur de Cuyo, La Pampa, el oeste bonaerense y el noreste de la Patagonia.

En tanto, se esperan precipitaciones normales o superiores a las normales en sectores de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, el centro-este de Buenos Aires y el noroeste de la Patagonia.

De esta manera, el pronóstico plantea una combinación particular para buena parte de la Argentina: más precipitaciones y temperaturas medias más bajas.

El NOA tendrá un escenario diferente

El noroeste argentino aparece como una de las principales excepciones al escenario térmico previsto para el centro del país. En gran parte de la región se esperan temperaturas superiores a las normales.

Además, en esta zona se anticipan menores precipitaciones y una mayor amplitud térmica. En términos generales, el comportamiento de las temperaturas estará estrechamente relacionado con las lluvias: las regiones con más precipitaciones tenderán a presentar temperaturas más bajas, mientras que donde llueva menos podrían registrarse máximas más elevadas.

El pronóstico del SMN, correspondiente al período octubre-noviembre-diciembre, permite anticipar tendencias generales para el trimestre, aunque las condiciones concretas de cada jornada deberán analizarse mediante los pronósticos de corto plazo.

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