Granizo, actividad eléctrica y lluvias abundantes: el SMN emitió la alerta amarilla por tormentas para 10 provincias
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas intensas y precipitaciones persistentes que afectarán el norte y centro del país durante este martes. Se prevén ráfagas superiores a los 60 km/h, ocasional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
Resumen para apurados
- El SMN emitió este martes una alerta amarilla para diez provincias por tormentas severas, granizo y ráfagas debido al avance de un frente de inestabilidad climática.
- El fenómeno genera ráfagas de más de 60 km/h y hasta 60 mm de agua acumulada en el NOA, NEA y Buenos Aires, tras varios días de advertencias meteorológicas en la región.
- El organismo advierte sobre posibles daños e interrupción de servicios y actividades cotidianas, mientras monitorea la evolución del temporal durante las próximas horas.
Tras las advertencias de los modelos climáticos, finalmente los panoramas meteorológicos de las provincias viraron hacia cielos más grises, lluvias abundantes, granizo y actividad eléctrica. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya había advertido la llegada de eventos extremos como las tormentas que se instalaron en el país desde el comienzo de la semana y que este martes volverán a mostrar su rigor principalmente en la región del norte y el centro del país donde las advertencias de nivel amarillo sostienen la posibilidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.
A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el SMN advirtió que 10 provincias se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas este martes. Este pronóstico unificado se extiende desde la región noroeste, donde entre las provincias bajo riesgo se incluye Tucumán, así como en la región del NEA y el Centro argentino.
Temporal en el NOA: Jujuy, Salta y Tucumán bajo riesgo
En la provincia de Jujuy, la alerta amarilla se desplegará sobre la franja este, abarcando las zonas de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara. De acuerdo con el aviso oficial, el fenómeno se instalará a partir de las 13 y se mantendrá hasta el término de la jornada, cerca de la midnight. El área registrará tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por granizo, ráfagas intensas superiores a los 60 km/h, frecuente actividad eléctrica y valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm.
Este mismo cuadro meteorológico afectará a la provincia de Salta, específicamente en las regiones de Pre Puna y Yunga de Iruya, Orán y Santa Victoria; además de General José de San Martín, Rivadavia, Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, la zona baja de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, junto a la zona montañosa de Cafayate. Las complicaciones climáticas comenzarán durante la tarde y persistirán hasta la noche.
El temporal afectará también a Formosa y Chaco
Por su parte, en Tucumán el panorama se repetirá en las zonas de Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena y las áreas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo. Sin embargo, en la provincia tucumana las tormentas se concentrarán únicamente durante la tarde.
En Formosa, el comportamiento del tiempo presentará dos esquemas temporales. Para las localidades de Bermejo, Matacos y Ramón Lista, la alerta regirá a lo largo de todo el día, desde las 6 hasta las 00. En tanto, en los departamentos de Patiño, Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané, las tormentas fuertes iniciarán a la tarde y continuarán hasta la noche. Para esta provincia, el SMN anticipa tormentas de variada intensidad con abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional granizo, actividad eléctrica y ráfagas, previendo marcas de agua acumulada entre 30 y 60 mm.
Condiciones inestables en el Noreste: Corrientes y Misiones
La provincia de Chaco compartirá estas mismas condiciones meteorológicas y rangos de precipitación, aunque las alertas se mantendrán acotadas exclusivamente a la mañana, finalizando hacia el mediodía. El aviso contempla a las regiones del Noroeste y Sudeste de Almirante Brown y General Güemes; Maipú, Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O'Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá, Veinticinco de Mayo, Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando.
En el caso de Corrientes, el aviso por tormentas de igual intensidad y valores de precipitación (30 a 60 mm) abarca a Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Ituzaingó, San Miguel, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce, registrándose también durante el turno mañana.
Alerta por precipitaciones intensas en Buenos Aires
Misiones replicará estas previsiones durante las primeras horas del día en las zonas de Candelaria, Capital, Libertador General San Martín, San Ignacio, Eldorado, Iguazú, 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier, Norte y Sur de Guaraní, San Pedro, además de las zonas altas y bajas de General Manuel Belgrano y Montecarlo.
Finalmente, en la provincia de Buenos Aires la alerta presenta una variación particular al estar exenta de actividad eléctrica, centrándose exclusivamente en lluvias persistentes e intensas. La medida rige para los sectores de Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, Noroeste y Sudeste de General Juan Madariaga, Noroeste y Costa de Mar Chiquita, Oeste y Costa de General Pueyrredón, Pinamar, Villa Gesell, Este de General Lavalle, La Costa y General Alvarado. En estas localidades se esperan acumulados de agua de entre 30 y 50 mm focalizados durante la mañana.