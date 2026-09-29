Granizo, actividad eléctrica y lluvias abundantes: el SMN emitió la alerta amarilla por tormentas para 10 provincias

Tras las advertencias de los modelos climáticos, finalmente los panoramas meteorológicos de las provincias viraron hacia cielos más grises, lluvias abundantes, granizo y actividad eléctrica. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya había advertido la llegada de eventos extremos como las tormentas que se instalaron en el país desde el comienzo de la semana y que este martes volverán a mostrar su rigor principalmente en la región del norte y el centro del país donde las advertencias de nivel amarillo sostienen la posibilidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.