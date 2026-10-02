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Comicios en Brasil: Flávio Bolsonaro, un presidenciable a la sombra de su padre

Flávio Bolsonaro, es un senador de bajo perfil que heredó apellido y capital político, pero no el carisma del ex mandatario; pero aún así disputa cabeza a cabeza con el actual presidente

Flávio Bolsonaro.
Flávio Bolsonaro.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En Brasil, el senador Flávio Bolsonaro disputa la presidencia contra Lula da Silva en un virtual empate técnico, tras ser elegido para suceder a su padre encarcelado.
  • Heredó el caudal electoral luego de que Jair Bolsonaro fuera condenado por intento de golpe. Pese a acusaciones de corrupción, apeló a la fe y a una imagen más moderada.
  • Los comicios definirán el rumbo político regional, marcando una posible reconfiguración del poder ante el retorno de la derecha radical o la continuidad de la izquierda.
Resumen generado con IA

RÍO DE JANEIRO, Brasil.- Flávio Bolsonaro heredó el poderoso apellido y capital político de su padre, aunque no la mística que ayudó a Jair Bolsonaro a impulsar la derecha brasileña. Aún así, este legislador de bajo perfil desafía al veterano Luiz Inácio Lula da Silva.

El senador, de 45 años, era poco conocido a nivel nacional antes de que su padre, encarcelado por el intento de golpe de Estado de enero de 2023, lo designara candidato presidencial. Antes no había mostrado ambición de seguir sus pasos.

Bolsonaro y Lula, a días del combate electoral en Brasil

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Aunque hizo una campaña discreta, incluso salpicada por una investigación por sospechas de corrupción, la marca Bolsonaro le ha bastado para situarse en poco tiempo en empate técnico en las encuestas frente al izquierdista Lula.

“Es difícil comparar al hijo de Pelé con Pelé”, reconoció en un acto en Rio de Janeiro. Dice que su padre siempre será su “brújula”, pero se describe como un Bolsonaro “más moderado”.

Su aspecto sereno no solo se diferencia del talante explosivo de Jair, sino también de otros líderes derechistas que ascendieron al poder en la región, como el argentino Javier Milei.

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Para muchos bolsonaristas, su condición de “hijo de” justifica su voto por él. “A mí me gustaría Jair en las urnas. No está Jair, voy con Flávio”, dijo Marco Antonio da Rosa, un estudiante de derecho de 21 años en el acto de campaña de Rio.

Lágrimas y fe

Nacido en el estado de Rio de Janeiro, Flávio es el mayor de los cinco hijos del ex presidente y el que más se le parece físicamente. Suele vestir chaqueta de traje y finas gafas aunque para la campaña enfundó a menudo la camiseta de la selección de Brasil, como hacía su padre.

En videos en línea, derrama lágrimas al hablar de la prisión domiciliaria de su padre y protesta enfurecido por lo que considera una persecución judicial.

El ultraderechista cumple una condena de 27 años por planear un golpe de Estado tras perder por escaso margen las elecciones en 2022 frente a Lula.

Abogado de profesión, Flávio se convirtió en diputado estatal en Rio de Janeiro a los 21 años y en senador a los 37. En un video grabado en su casa, su esposa Fernanda, dentista, se atribuye el mérito de que sea más dócil y bromea: “Lo reeduqué”.

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Padre de dos hijas, cultiva la imagen de hombre devoto. Uno de sus lemas es “ven con fe”.

Durante la campaña, trascendió que era investigado por sospechas de corrupción y lavado de dinero en el caso de un biopic sobre su padre financiado en parte por un banquero detenido por estafa.

Flávio negó inicialmente cualquier contacto con Vorcaro o haber volado en su jet privado, pero se vio obligado a admitir que ambas acusaciones eran ciertas. También tuvo una disputa familiar con su madrastra, la ex primera dama Michelle Bolsonaro, que publicó un video en Instagram diciendo que Flávio la había “humillado”. Luego, Michelle aceptó una disculpa del ahora candidato.

Cuando era legislador en Río, Flávio fue acusado de participar en un esquema para quedarse con parte del salario de sus asesores. El caso fue archivado.

Fan de Bukele

Flávio se ha jactado de tener una buena relación con Donald Trump -aliado de su padre-, tras reunirse con el republicano este año en privado en la Casa Blanca. Elogia las políticas de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador, criticadas por defensores de derechos humanos, y promete la construcción de “muchas prisiones”.

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En videos de IA, se presenta como un héroe al rescate de Brasil a bordo de un caza. En uno de ellos, su avatar dispara contra narcotraficantes en una lancha. “Comparado con su padre, es más afable y accesible, pero eso no significa que no sea ideológicamente de extrema derecha”, dijo el analista político Thomas Traumann.

Temas BrasilLuiz Inácio Lula da SilvaDonald TrumpJair BolsonaroNayib BukeleJavier MileiFlavio Bolsonaro
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