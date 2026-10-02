Arrestan al fiscal general de Bolivia, días después de una acusación por narcotráfico

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, quien lleva adelante la causa contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, fue detenido dos días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos le revocara la visa por supuestos vínculos con el narcotráfico. La policía boliviana aprehendió además al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, también sancionado por Washington.