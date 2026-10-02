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Arrestan al fiscal general de Bolivia, días después de una acusación por narcotráfico

A Roger Mariaca, que lleva el caso del argentino Cerimedo, Estados Unidos le revocó la visa.

“PERSECUCIÓN”. El fiscal Mariaca está secuestrado, según la Fiscalía.
“PERSECUCIÓN”. El fiscal Mariaca está secuestrado, según la Fiscalía.
Hace 4 Hs

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, quien lleva adelante la causa contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, fue detenido dos días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos le revocara la visa por supuestos vínculos con el narcotráfico. La policía boliviana aprehendió además al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, también sancionado por Washington.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que son 14 los detenidos y calificó el operativo como un intento de desmontar “una organización criminal enquistada en la Justicia”.

Afirmó que el Ministerio Público, encabezado por Mariaca, “se volvió una organización criminal destinada a proteger” el narcoterrorismo. Entre los arrestados figuran el fiscal superior Martín Irusta Flores, y un jefe policial, el mayor Rubén Aparicio Villarroel.

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Les imputan los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas.

Oviedo sostuvo además que cuatro personas habrían sacado “ingentes cantidades de dinero” en una ambulancia desde la casa de Mariaca tras su aprehensión.

Tras el operativo circuló un video en el que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset dice que el fiscal general es “su amigo” y existen sospechas de que Marset pagó a altos funcionarios para radicarse libremente en Bolivia.

Influencia del Norte

El lunes, Washington anunció la revocación de visas de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusó de ser “corruptos” y de “socavar gobiernos elegidos democráticamente”. Bolivia es el país con más incluidos en la lista, con trece funcionarios y ex funcionarios, entre ellos Mariaca, Zeballos e Irusta.

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Según el Gobierno estadounidense, las acciones atribuidas a Mariaca “ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo”.

Agregó que el fiscal recibió sobornos “para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”.

Operador de la derecha

Mariaca rechazó las acusaciones y las calificó de “injerencia” y “presión política” vinculadas a las investigaciones del Ministerio Público. Citó entre ellas el caso Cerimedo, operador digital e impulsor de campañas para gobiernos de ultraderecha de América Latina, con vínculos con Miami.

Oviedo descartó que la DEA haya participado en el operativo, pero no informó quién ordenó la captura de Mariaca ni si los detenidos serán enviado a Estados Unidos en el marco del acuerdo de cooperación de seguridad Escudo de las Américas.

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El fiscal detenido asumió la causa contra Cerimedo, quien permanece en prisión preventiva en Bolivia. Está acusado, entre otros delitos, de tentativa de femicidio contra su ex pareja, Nadia Beller, en agosto.

El diario argentino Página/12 informó que también fue señalado como parte de una trama de protección a narcotraficantes del departamento de Beni, fronterizo con Brasil. Las pruebas de esa acusación serían audios presentados por el vicepresidente boliviano, Edman Lara, antes de la decisión de Estados Unidos.

Según el mismo medio, la medida de Washington sería un intento de proteger a Cerimedo, ex consultor del presidente argentino Javier Milei, del brasileño Jair Bolsonaro y del mandatario boliviano Rodrigo Paz. El diario Infobae lo describe como ex asesor principal de Paz..

La Fiscalía calificó la detención de “ilegal” y habló de “secuestro” del fiscal general. Sostuvo que Mariaca viajaba para “cumplir con su agenda institucional” y que desconocía el motivo de su arresto.

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Su jefa de comunicaciones, Claudia Pardo, denunció la intervención policial en la sede de Sucre, donde hombres encapuchados con chalecos del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) allanaron las oficinas.

Tras la captura, la Fiscalía emitió un comunicado que menciona la “ausencia definitiva” de Mariaca y respalda a Luis Montaño, quien se presentó como nuevo fiscal general interino.

Los detenidos fueron trasladados a La Paz, donde pasarán “a la Justicia ordinaria”, según el Gobierno. La situación jurídica de Mariaca genera incertidumbre porque, por su cargo, tiene derecho a un juicio de responsabilidades. Fue elegido en octubre de 2024 por seis años por el anterior Legislativo. La Asamblea tiene prevista una sesión el lunes para analizar la información que envíe Estados Unidos y evaluar una comisión investigadora.

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