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Fernando Cerimedo, preso en condiciones de alta seguridad en Bolivia

El ex consultor político irá seis meses a la cárcel de Chonchocoro, mientras lo investigan por enriquecimiento ilícito. Una pesquisa en Chile

PREVENTIVA. El argentino ya fue detenido por intento de femicidio.
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Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Bolivia ordenó el traslado del consultor Fernando Cerimedo a la cárcel de Chonchocoro para cumplir seis meses de preventiva por enriquecimiento ilícito.
  • El exasesor ya cumplía reclusión en Palmasola acusado de tentativa de femicidio contra su expareja, tras un presunto ataque de sicarios ocurrido en agosto.
  • El avance judicial tensa el escenario regional mientras el Congreso de Chile investiga si manipuló elecciones con campañas de desinformación y algoritmos.
Resumen generado con IA

LA PAZ, Bolivia.- El consultor político Fernando Cerimedo será trasladado al penal de Chonchocoro, una cárcel de máxima seguridad ubicada en La Paz, Bolivia, donde deberá cumplir seis meses de prisión preventiva en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia boliviana confirmó el traslado, aunque la defensa de Cerimedo buscará impedir que sea llevado al nuevo penal y sostiene que puede ejercer plenamente su derecho a la defensa desde Palmasola, donde permanece detenido.

Cerimedo, quien fue consultor del presidente argentino Javier Milei y actualmente se desempeña como asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz, enfrenta otras dos causas judiciales.

Fernando Cerimedo dice que asesoró al presidente de Bolivia “como amigo”

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Además de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Cerimedo cumple en Palmasola otra prisión preventiva por el presunto delito de tentativa de femicidio. La causa se inició a partir del ataque perpetrado por sicarios contra su ex pareja, Nadia Beller, ocurrido el pasado 17 de agosto.

En Chile

La situación judicial de Cerimedo también quedó bajo la lupa en Chile. La Cámara de Diputados de ese país creó una comisión especial investigadora para determinar si desde 2020 se utilizaron mecanismos de manipulación algorítmica y campañas de desinformación mediante cuentas automatizadas durante distintos procesos electorales y plebiscitarios. Dentro de esa investigación, los legisladores buscan establecer si Cerimedo tuvo participación en la campaña por el rechazo al plebiscito constitucional de 2022, vinculada con sectores del Partido Republicano, espacio fundado por el actual presidente chileno, José Antonio Kast.

Caso Cerimedo: “El objetivo no era matar” a Beller, dice un sicario

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La comisión fue impulsada por el diputado José Montalva, del Partido por la Democracia. Al momento de ser votada, la iniciativa obtuvo 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención, por lo que superó el mínimo de 62 apoyos necesarios para su aprobación.

El presidente de Chile negó cualquier vínculo entre su gobierno y el consultor argentino: “El gobierno no trabaja, no tiene asesorías con este señor”. De esta manera, el mandatario buscó despegar a su administración de Cerimedo, mientras el Congreso chileno avanza con la investigación.

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