Fernando Cerimedo, preso en condiciones de alta seguridad en Bolivia

En Chile

La situación judicial de Cerimedo también quedó bajo la lupa en Chile. La Cámara de Diputados de ese país creó una comisión especial investigadora para determinar si desde 2020 se utilizaron mecanismos de manipulación algorítmica y campañas de desinformación mediante cuentas automatizadas durante distintos procesos electorales y plebiscitarios. Dentro de esa investigación, los legisladores buscan establecer si Cerimedo tuvo participación en la campaña por el rechazo al plebiscito constitucional de 2022, vinculada con sectores del Partido Republicano, espacio fundado por el actual presidente chileno, José Antonio Kast.