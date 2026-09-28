Seguridad

Contrabando: la crisis en la frontera con Bolivia repercute en Tucumán

Bagayeros cuestionan el endurecimiento de los controles. El interventor de Aguas Blancas sostiene que se trata de una situación compleja.

ALTA TENSIÓN. En menos de un mes, hubo dos enfrentamientos entre bagayeros y efectivos de Prefectura Naval.
ALTA TENSIÓN. En menos de un mes, hubo dos enfrentamientos entre bagayeros y efectivos de Prefectura Naval.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El endurecimiento de controles al contrabando en la frontera con Bolivia genera tensión con bagayeros y repercute en Tucumán.
  • En menos de un mes se registraron dos choques entre paseros y Prefectura en Aguas Blancas, Salta, en un escenario de creciente tensión.
  • El conflicto amenaza con alterar el abastecimiento informal y anticipa un aumento de los controles de seguridad en las rutas del NOA.
Resumen generado con IA

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