Contrabando: la crisis en la frontera con Bolivia repercute en Tucumán

Resumen para apurados
- El endurecimiento de controles al contrabando en la frontera con Bolivia genera tensión con bagayeros y repercute en Tucumán.
- En menos de un mes se registraron dos choques entre paseros y Prefectura en Aguas Blancas, Salta, en un escenario de creciente tensión.
- El conflicto amenaza con alterar el abastecimiento informal y anticipa un aumento de los controles de seguridad en las rutas del NOA.
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