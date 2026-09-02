Caso Cerimedo: “El objetivo no era matar” a Beller, dice un sicario

LA PAZ, Bolivia.- Uno de los detenidos por la Policía boliviana por el ataque contra Nadia Beller, pareja de Fernando Cerimedo, operador político de gobiernos de ultraderecha, admitió su participación en el episodio, aunque negó haber disparado contra ella y sostuvo que el objetivo no era asesinarla, sino darle “un susto”. En cambio, afirmó Aldo Silva Peña, el verdadero blanco de la operación era un “argentino”, al que no identificó por su nombre. “El objetivo no era matar a esa señora”, dijo en un video que difundió luego de que la Policía boliviana lo señalara como uno de los que atacaron a Beller el 17 de agosto, en la vereda de un hotel de Santa Cruz de la Sierra.