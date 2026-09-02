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Caso Cerimedo: “El objetivo no era matar” a Beller, dice un sicario

Habló uno de los sospechosos del ataque a la pareja de Cerimedo. Chile abre una comisión por sus vínculos con Kast

Fernando Cerimedo y Nadia Beller
Fernando Cerimedo y Nadia Beller
Hace 4 Hs

LA PAZ, Bolivia.- Uno de los detenidos por la Policía boliviana por el ataque contra Nadia Beller, pareja de Fernando Cerimedo, operador político de gobiernos de ultraderecha, admitió su participación en el episodio, aunque negó haber disparado contra ella y sostuvo que el objetivo no era asesinarla, sino darle “un susto”. En cambio, afirmó Aldo Silva Peña, el verdadero blanco de la operación era un “argentino”, al que no identificó por su nombre. “El objetivo no era matar a esa señora”, dijo en un video que difundió luego de que la Policía boliviana lo señalara como uno de los que atacaron a Beller el 17 de agosto, en la vereda de un hotel de Santa Cruz de la Sierra.

Silva Peña reconoció haber participado del ataque, según el diario “La Nación”, pero aseguró que no fue él quien disparó ni quien manejaba la motocicleta. Según su relato, el plan era intimidar a Beller y robarle la cartera, no asesinarla ni rematarla en el piso. También sostuvo que el verdadero blanco habría sido “una personalidad gaucha, argentina”, referencia que podría apuntar a Cerimedo pero que, por ahora, es solo una hipótesis sin confirmar.

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De nacionalidad colombiana, Silva Peña había sido identificado por la Policía por sus iniciales y su alias, junto a otro sospechoso señalado como “Don Fiti”. La pareja de Silva Peña y otro hombre acusado de haber aportado el arma ya están detenidos, y existe una orden de captura contra una ex funcionaria de la Aduana boliviana.

El presunto sicario dijo que decidió hablar públicamente porque teme que quienes lo contrataron intenten “silenciarlo”. En su relato mencionó, siempre por apodos y sin pruebas presentadas hasta el momento, a tres personas que habrían pagado y ordenado el ataque, entre ellas un hombre identificado como “Toño”, que según dijo trabaja en la Gobernación de Cochabamba, y otro conocido como “el Chino”, encargado de tareas de seguimiento sobre Beller.

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En paralelo, legisladores del Partido Socialista de Chile impulsan una comisión investigadora en el Congreso para determinar qué rol cumplió Cerimedo en ese país, en momentos en que crecen las sospechas sobre una red regional de desinformación y difamación a la que estaría vinculado el entorno del presidente José Antonio Kast.

Plebiscito

El diputado Daniel Manouchehri señaló que Cerimedo “tuvo un paso importante por Chile”, que participó del plebiscito de 2022, y mantuvo reuniones con dirigentes de partidos de derecha. De acuerdo con el medio chileno “The Clinic”, Cerimedo estuvo en la sede de Renovación Nacional durante la campaña del plebiscito, junto al entonces prosecretario del partido, Manuel José Errázuriz. También están mencionadas otras personas ligadas a la política chilena.

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