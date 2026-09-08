Cómo se extendió la “mancha Cerimedo” en América Latina

LA PAZ, Bolivia.- De Miami a Buenos Aires, la huella de Fernando Cerimedo aparece como una mancha que se extiende por casi todo el continente. La detención en Bolivia del ex asesor de Javier Milei, acusado de intento de femicidio, enriquecimiento ilícito y narcotráfico, destapó una trama que lo conecta con gobiernos, dirigentes políticos y empresarios de toda América. En un mapa interactivo que armó el medio elDiario.Ar El consultor, que armó la campaña digital del libertario argentino, también participó en operaciones de redes sociales en Brasil, Chile, Bolivia y Honduras, y mantiene contactos en ámbitos de poder de otros países de la región y en Estados Unidos.