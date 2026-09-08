Mundo

Cómo se extendió la “mancha Cerimedo” en América Latina

Desde la agencia Numen a sus contactos en Washington, la trama del consultor preso en Bolivia se extiende por Chile, Brasil, Centroamérica y una red de socios en gran parte del continente

DETENIDO. La justicia de Bolivia dictó el 21 de agosto seis meses de prisión preventiva contra el asesor de Paz.
DETENIDO. La justicia de Bolivia dictó el 21 de agosto seis meses de prisión preventiva contra el asesor de Paz.
Hace 3 Hs

LA PAZ, Bolivia.- De Miami a Buenos Aires, la huella de Fernando Cerimedo aparece como una mancha que se extiende por casi todo el continente. La detención en Bolivia del ex asesor de Javier Milei, acusado de intento de femicidio, enriquecimiento ilícito y narcotráfico, destapó una trama que lo conecta con gobiernos, dirigentes políticos y empresarios de toda América. En un mapa interactivo que armó el medio elDiario.Ar El consultor, que armó la campaña digital del libertario argentino, también participó en operaciones de redes sociales en Brasil, Chile, Bolivia y Honduras, y mantiene contactos en ámbitos de poder de otros países de la región y en Estados Unidos.

El corazón operativo

El eje de la red de Cerimedo es Numen, agencia que constituyó en la Argentina en 2021 junto a su esposa, Natalia Basil, desde donde apuntaló la campaña presidencial de Milei en 2023.

Fernando Cerimedo, preso en condiciones de alta seguridad en Bolivia

Fernando Cerimedo, preso en condiciones de alta seguridad en Bolivia

Antes había inscripto el domicilio de CPAC Argentina, en referencia a la organización de ultraderecha que realizó su primer evento en el país en 2024, con el mandatario en el cierre.

El esfuerzo rindió frutos: Basil pasó a ser directora en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) hasta que tuvo que renunciar en medio del escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, que señalaban desvíos de dinero destinados a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente argentino. El matrimonio Cerimedo-Basil también compartía, hasta hace poco, Madero Media Group con el español Javier Negre, sociedad dueña de “La Derecha Diario”, y desde 2025, Australis Energy Group SRL, con intereses en litio, oro e hidrocarburos, hoy en manos de Vicente Quintanal.

El vínculo más antiguo

Fuera de la Argentina, el hilo más antiguo de Cerimedo es Chile. Numen hizo encuestas y campaña digital para el Rechazo en los plebiscitos de 2020 y 2022. La semana pasada, estalló su cruce con el gobierno de José Antonio Kast, cuando se supo que al menos cuatro funcionarios -entre ellos Alejandro Irarrázaval, hoy jefe de asesores del presidente- coincidieron con Cerimedo en ese espacio. Kast admitió conocerlo, pero negó un vínculo laboral.

Fernando Cerimedo será trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Bolivia mientras crece la investigación sobre sus vínculos políticos

Fernando Cerimedo será trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Bolivia mientras crece la investigación sobre sus vínculos políticos

En Brasil, la Policía Federal lo identificó como núcleo de un centro de desinformación que buscaba sostener a Jair Bolsonaro en el poder tras las elecciones de 2022. La Fiscalía brasileña se apoyó en una transmisión por medios digitales, con más de 415.000 vistas, en la que alegaba fraude electoral y llamaba a la intervención de las fuerzas armadas para impedir la asunción de Lula da Silva.

El año pasado, Cerimedo participó en dos campañas presidenciales paralelas, ambas con victoria: la de Rodrigo Paz en Bolivia y la de Nasry Asfura en Honduras.

Caso Cerimedo: “El objetivo no era matar” a Beller, dice un sicario

Caso Cerimedo: “El objetivo no era matar” a Beller, dice un sicario

En Paraguay y Uruguay, la conexión es Andy Rivas, asesor informal del canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano. En 2025, fue director en Uruguay del Adam Smith Center de la Universidad Internacional de Florida. La conexión más reciente es Perú, donde se difundió una foto de Cerimedo junto a la presidenta Keiko Fujimori. Allí también aparecen Rivas y el financista argentino Damián Valenzuela. El ex presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a Cerimedo y a Negre de manipular con bots la elección presidencial que ganó Abelardo de la Espriella en junio.

También se conocieron nexos en El Salvador, a través de Damián Merlo, socio de Cerimedo en Estados Unidos y ex lobbista de Nayib Bukele. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum vinculó públicamente a Ricardo Salinas Pliego como socio de “La Derecha Diario” y calificó a Cerimedo de “un feminicida”.

Fernando Cerimedo dice que asesoró al presidente de Bolivia “como amigo”

Fernando Cerimedo dice que asesoró al presidente de Bolivia “como amigo”

La base en el norte

La base institucional de toda la red está en Miami y Washington. Cerimedo constituyó Numen Advisors LLC en Florida en mayo de 2023 y firmó, a través de Merlo, un memorando registrado bajo la ley FARA para gestionar contactos en el Congreso estadounidense. Tuvo encuentros con el secretario de Estado, Marco Rubio, y se asoció con Brad Parscale, ex jefe de campaña digital de Donald Trump, para representar sus sistemas de bots en América Latina.

El círculo trumpista de Miami lo premió como “Consultor Político Hispano del Año” en una gala de Mar-a-Lago, el mismo evento en el que Milei recibió el “Economic Freedom Award”. El resultado es un mapa que atraviesa casi todo el continente y que sostiene, en varios casos, el ascenso de gobiernos de derecha ligados al apellido Cerimedo.

La Justicia de Bolivia se pone dura contra Fernando Cerimedo

La Justicia de Bolivia se pone dura contra Fernando Cerimedo

El consultor, que empezó desde abajo en Mar del Plata, pasó en pocos años a codearse con círculos de poder de toda América. Hoy está preso en Bolivia, acusado de enriquecimiento ilícito y señalado como autor intelectual de un ataque contra su pareja embarazada, la abogada Nadia Beller, ocurrido en Santa Cruz el 26 de agosto.

Temas BoliviaJavier MileiKarina MileiDiego SpagnuoloFernando Cerimedo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El viajero portugués que comparó a Tucumán con Bolivia pidió disculpas y elogió la provincia: “Estoy pasando días increíbles”

El viajero portugués que comparó a Tucumán con Bolivia pidió disculpas y elogió la provincia: “Estoy pasando días increíbles”

Lo más popular
“Cualquier paso de una banda tucumana es un avance para toda la movida”: La Belisario se prepara al Norte Rock
1

“Cualquier paso de una banda tucumana es un avance para toda la movida”: La Belisario se prepara al Norte Rock

“Quizás no necesitamos armar valija para crecer”: cómo trabajar para el mundo desde Tucumán
2

“Quizás no necesitamos armar valija para crecer”: cómo trabajar para el mundo desde Tucumán

Curso de ingreso 2027 a Económicas UNT: cuándo empieza y cómo anotarse
3

Curso de ingreso 2027 a Económicas UNT: cuándo empieza y cómo anotarse

El VAR hizo al fútbol más preciso, pero también mucho menos emocionante
4

El VAR hizo al fútbol más preciso, pero también mucho menos emocionante

¿Por qué un videojuego se convirtió en uno de los fenómenos culturales más importantes de este año?
5

¿Por qué un videojuego se convirtió en uno de los fenómenos culturales más importantes de este año?

Ranking notas premium
Sexualmente hablando: hobosexuales
1

Sexualmente hablando: hobosexuales

¿Llegó el fin de los llamados ‘nuevos ricos’ de Tucumán?
2

¿Llegó el fin de los llamados ‘nuevos ricos’ de Tucumán?

El VAR hizo al fútbol más preciso, pero también mucho menos emocionante
3

El VAR hizo al fútbol más preciso, pero también mucho menos emocionante

¿Por qué un videojuego se convirtió en uno de los fenómenos culturales más importantes de este año?
4

¿Por qué un videojuego se convirtió en uno de los fenómenos culturales más importantes de este año?

Recuerdos fotográficos: 1958. Los restos de Pablo Rojas Paz descansan en una curva del camino a San Javier
5

Recuerdos fotográficos: 1958. Los restos de Pablo Rojas Paz descansan en una curva del camino a San Javier

Más Noticias
Septiembre Musical: diálogo entre ritmos populares del Brasil y de la Argentina

Septiembre Musical: diálogo entre ritmos populares del Brasil y de la Argentina

Joaquín Morales Solá: “Las redes sociales y la inteligencia artificial no tienen compromiso con la verdad”

Joaquín Morales Solá: “Las redes sociales y la inteligencia artificial no tienen compromiso con la verdad”

Noticias de las guerras y de “la guerra”

Noticias de las guerras y de “la guerra”

Recuerdos fotográficos: 1958. Los restos de Pablo Rojas Paz descansan en una curva del camino a San Javier

Recuerdos fotográficos: 1958. Los restos de Pablo Rojas Paz descansan en una curva del camino a San Javier

Mercedes Sosa y Tucumán, protagonistas en la historia de Jorge Luengo, el fotógrafo de Tinelli y de Maradona

Mercedes Sosa y Tucumán, protagonistas en la historia de Jorge Luengo, el fotógrafo de Tinelli y de Maradona

La sociedad pide, pero Milei dice que no toca el plan económico

La sociedad pide, pero Milei dice que no toca el plan económico

Comentarios