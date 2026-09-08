Cómo se extendió la “mancha Cerimedo” en América Latina

LA PAZ, Bolivia.- De Miami a Buenos Aires, la huella de Fernando Cerimedo aparece como una mancha que se extiende por casi todo el continente. La detención en Bolivia del ex asesor de Javier Milei, acusado de intento de femicidio, enriquecimiento ilícito y narcotráfico, destapó una trama que lo conecta con gobiernos, dirigentes políticos y empresarios de toda América. En un mapa interactivo que armó el medio elDiario.Ar El consultor, que armó la campaña digital del libertario argentino, también participó en operaciones de redes sociales en Brasil, Chile, Bolivia y Honduras, y mantiene contactos en ámbitos de poder de otros países de la región y en Estados Unidos.
El corazón operativo
El eje de la red de Cerimedo es Numen, agencia que constituyó en la Argentina en 2021 junto a su esposa, Natalia Basil, desde donde apuntaló la campaña presidencial de Milei en 2023.
Antes había inscripto el domicilio de CPAC Argentina, en referencia a la organización de ultraderecha que realizó su primer evento en el país en 2024, con el mandatario en el cierre.
El esfuerzo rindió frutos: Basil pasó a ser directora en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) hasta que tuvo que renunciar en medio del escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, que señalaban desvíos de dinero destinados a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente argentino. El matrimonio Cerimedo-Basil también compartía, hasta hace poco, Madero Media Group con el español Javier Negre, sociedad dueña de “La Derecha Diario”, y desde 2025, Australis Energy Group SRL, con intereses en litio, oro e hidrocarburos, hoy en manos de Vicente Quintanal.
El vínculo más antiguo
Fuera de la Argentina, el hilo más antiguo de Cerimedo es Chile. Numen hizo encuestas y campaña digital para el Rechazo en los plebiscitos de 2020 y 2022. La semana pasada, estalló su cruce con el gobierno de José Antonio Kast, cuando se supo que al menos cuatro funcionarios -entre ellos Alejandro Irarrázaval, hoy jefe de asesores del presidente- coincidieron con Cerimedo en ese espacio. Kast admitió conocerlo, pero negó un vínculo laboral.
En Brasil, la Policía Federal lo identificó como núcleo de un centro de desinformación que buscaba sostener a Jair Bolsonaro en el poder tras las elecciones de 2022. La Fiscalía brasileña se apoyó en una transmisión por medios digitales, con más de 415.000 vistas, en la que alegaba fraude electoral y llamaba a la intervención de las fuerzas armadas para impedir la asunción de Lula da Silva.
El año pasado, Cerimedo participó en dos campañas presidenciales paralelas, ambas con victoria: la de Rodrigo Paz en Bolivia y la de Nasry Asfura en Honduras.
En Paraguay y Uruguay, la conexión es Andy Rivas, asesor informal del canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano. En 2025, fue director en Uruguay del Adam Smith Center de la Universidad Internacional de Florida. La conexión más reciente es Perú, donde se difundió una foto de Cerimedo junto a la presidenta Keiko Fujimori. Allí también aparecen Rivas y el financista argentino Damián Valenzuela. El ex presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a Cerimedo y a Negre de manipular con bots la elección presidencial que ganó Abelardo de la Espriella en junio.
También se conocieron nexos en El Salvador, a través de Damián Merlo, socio de Cerimedo en Estados Unidos y ex lobbista de Nayib Bukele. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum vinculó públicamente a Ricardo Salinas Pliego como socio de “La Derecha Diario” y calificó a Cerimedo de “un feminicida”.
La base en el norte
La base institucional de toda la red está en Miami y Washington. Cerimedo constituyó Numen Advisors LLC en Florida en mayo de 2023 y firmó, a través de Merlo, un memorando registrado bajo la ley FARA para gestionar contactos en el Congreso estadounidense. Tuvo encuentros con el secretario de Estado, Marco Rubio, y se asoció con Brad Parscale, ex jefe de campaña digital de Donald Trump, para representar sus sistemas de bots en América Latina.
El círculo trumpista de Miami lo premió como “Consultor Político Hispano del Año” en una gala de Mar-a-Lago, el mismo evento en el que Milei recibió el “Economic Freedom Award”. El resultado es un mapa que atraviesa casi todo el continente y que sostiene, en varios casos, el ascenso de gobiernos de derecha ligados al apellido Cerimedo.
El consultor, que empezó desde abajo en Mar del Plata, pasó en pocos años a codearse con círculos de poder de toda América. Hoy está preso en Bolivia, acusado de enriquecimiento ilícito y señalado como autor intelectual de un ataque contra su pareja embarazada, la abogada Nadia Beller, ocurrido en Santa Cruz el 26 de agosto.