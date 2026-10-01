Suaves, esponjosos y con frutas: la receta original de panqueques de Osvaldo Gross

La masa de estos panqueques tendrá como característica ser un poco más seca que otras. La idea es que no sea completamente líquida, sino que mantenga cierta forma una vez colocada en el fuego. Para la cocción, Gross también compartió un secreto: debe hacerse en una sartén amplia para que el panqueque adopte la clásica forma redonda que debe tener. La masa, además, puede usarse para hacer waffles en los moldes eléctricos.