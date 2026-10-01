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Suaves, esponjosos y con frutas: la receta original de panqueques de Osvaldo Gross

El reconocido pastelero reveló el paso a paso y los trucos para conseguir panqueques altos y aireados.

Suaves, esponjosos y con frutas: la receta original de panqueques de Osvaldo Gross
Foto: El Gourmet
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El pastelero Osvaldo Gross reveló en El Gourmet su receta y técnicas para preparar panqueques americanos esponjosos y altos de forma sencilla en casa.
  • La preparación requiere mezclar ingredientes secos con leche, huevos y manteca, dejando reposar la masa 30 minutos antes de cocinar en sartén caliente.
  • La propuesta permite lograr resultados de pastelería profesional en el hogar, ofreciendo una masa versátil apta también para la elaboración de waffles.
Resumen generado con IA

El cocinero Osvaldo Gross, uno de los más respetados de Argentina, también tiene su propia receta de panqueques. Aunque es una receta de pocos pasos y que a simple vista parece sencilla, muchos no logran el resultado perfecto. El cocinero cuenta con su propio paso a paso y una serie de tips para hacer unos panqueques –hot pancakes o panqueques americanos– altos, suaves y esponjosos.

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La masa de estos panqueques tendrá como característica ser un poco más seca que otras. La idea es que no sea completamente líquida, sino que mantenga cierta forma una vez colocada en el fuego. Para la cocción, Gross también compartió un secreto: debe hacerse en una sartén amplia para que el panqueque adopte la clásica forma redonda que debe tener. La masa, además, puede usarse para hacer waffles en los moldes eléctricos.

Ingredientes para los panqueques de Osvaldo Gross

El canal de YouTube El Gourmet compartió la receta original de Osvaldo Gross. Para ella, entre los elementos secos, se utilizan 200 gramos de harina común tamizada, 12 gramos de polvo para hornear –o su equivalente, dos cucharaditas de té–, una pizca abundante de sal y 50 gramos de azúcar.

Los líquidos que lleva son dos huevos enteros, 250 centímetros cúbicos de leche y 60 gramos de manteca blanda o fundida.

Paso a paso

El primer paso es mezclar todos los ingredientes secos en un recipiente amplio. Una vez unidos, agregar un huevo y un chorrito de leche en el centro de la mezcla. Batir desde el centro hacia los bordes integrando poco a poco los líquidos hasta agregar la totalidad de la leche y los huevos. Por último, agregar la manteca y volver a incorporar.

Dejar reposar la mezcla para que se hidrate la harina. Será suficiente con 20 o 30 minutos para poder trabajarla sobre el fuego.

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Utilizar materia grasa –como manteca o rocío vegetal– en la base de una sartén caliente. Este paso se hace solo con los primeros panqueques y luego deja de ser necesario. Una vez caliente, retirar el exceso de materia grasa.

Colocar porciones de la masa sobre la sartén con un cucharón. Adquieren por sí solas la forma circular. Ubicarlos con la suficiente separación para dejar que leuden con el calor. Cocinar de un lado y luego del otro. Darlos vuelta una vez que los bordes empiecen a dorarse apenas.

Gross sirve los panqueques de a tres, decorados con frutas, un poco de helado o queso crema y caramelo o sirope. También se puede colocar manteca para que se derrita, ya que los panqueques se sirven tibios.

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