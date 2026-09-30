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Q’Lokura le pondrá ritmo al entretiempo de Argentina-Bolivia en Córdoba: cómo será el show

La banda cordobesa de cuarteto tocará durante el descanso del partido en el Kempes y tendrá apenas 12 minutos para desplegar un repertorio de 25 canciones.

CUARTETO. Q’Lokura será la banda encargada de animar el entretiempo del partido entre la selección argentina y Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes.
CUARTETO. Q’Lokura será la banda encargada de animar el entretiempo del partido entre la selección argentina y Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La banda Q’Lokura tocará este miércoles en el entretiempo del partido entre Argentina y Bolivia en el estadio Kempes de Córdoba para animar a los hinchas.
  • El grupo cordobés adaptará su show a 12 minutos para tocar 25 temas. Su música suele sonar en el vestuario argentino gracias a figuras como Álvarez y Romero.
  • La presentación en casa refuerza el vínculo cultural entre el cuarteto y la Selección, previo al show masivo de la banda en el estadio de Vélez en noviembre.
Resumen generado con IA

La selección argentina tendrá un condimento especial este miércoles en Córdoba. Además del partido ante Bolivia, el público del estadio Mario Alberto Kempes podrá disfrutar de un show en el entretiempo a cargo de Q’Lokura, la banda de cuarteto que fue elegida para animar el descanso del amistoso que marcará el inicio de una nueva etapa del equipo después del Mundial.

Para el grupo cordobés, la presentación tendrá un significado especial porque será en su provincia y ante un estadio colmado. “Ahora nos toca en casa, con un marco y con un público que me imagino será espectacular. Estos son los momentos que uno sueña desde chico y por suerte se están cumpliendo”, contó el "Chino" Herrera en una entrevista con TN. La banda ya había tenido experiencias vinculadas al seleccionado en River y Santiago del Estero.

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El desafío, además, será adaptar un repertorio habitual a un tiempo muy reducido. “Vamos a tocar 12 minutos, eso es lo que nos dijeron, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a meter 25 temas, la mitad de cada uno, ja”, explicó Herrera. La intención será condensar una gran cantidad de canciones para aprovechar al máximo el descanso y mantener activo al público mientras los equipos permanecen en los vestuarios.

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El cuarteto que suena en el vestuario

La relación entre Q’Lokura y la selección argentina también se construyó desde el plantel. Nicolás Sattler, uno de los integrantes de la banda, contó que el cuarteto tiene presencia habitual dentro del vestuario albiceleste. “Tenemos la suerte de que en el vestuario de la Selección se escucha mucho cuarteto”, señaló, y destacó especialmente a los jugadores cordobeses que forman parte del equipo.

La banda mencionó entre ellos al Cristian Romero, Julián Álvarez y Nahuel Molina, a quienes definieron como parte de ese vínculo entre la música cordobesa y el seleccionado. “Ellos nos dicen que nos escuchan y para nosotros es un orgullo enorme”, agregó Sattler. Q’Lokura volverá así a compartir una jornada con la selección argentina, aunque esta vez el escenario será todavía más especial por tratarse de Córdoba.

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Una presentación especial en el Kempes

El show será uno de los atractivos de una noche que tendrá como protagonista al amistoso entre Argentina y Bolivia, que comenzará a las 21. Para Q’Lokura, actuar en el Kempes frente al público cordobés representa un momento especial después de sus anteriores presentaciones relacionadas con la selección. Además, la banda ya tiene otro compromiso importante en su agenda: el jueves 12 de noviembre presentará “La República del Cuarteto” en el estadio de Vélez.

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