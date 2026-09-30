Q’Lokura le pondrá ritmo al entretiempo de Argentina-Bolivia en Córdoba: cómo será el show

Para el grupo cordobés, la presentación tendrá un significado especial porque será en su provincia y ante un estadio colmado. “Ahora nos toca en casa, con un marco y con un público que me imagino será espectacular. Estos son los momentos que uno sueña desde chico y por suerte se están cumpliendo”, contó el "Chino" Herrera en una entrevista con TN. La banda ya había tenido experiencias vinculadas al seleccionado en River y Santiago del Estero.