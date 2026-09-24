La despedida de Messi desató una locura: se agotaron las entradas y hubo reclamos de los fanáticos

Resumen para apurados
- Las entradas para la despedida de Lionel Messi con la Selección ante Benín el 6 de octubre en River Plate se agotaron este jueves en pocas horas tras una masiva demanda.
- El expendio virtual por Deportick colapsó con demoras de más de una hora y reclamos. El capitán cerrará un ciclo de 208 partidos, 125 goles y cuatro títulos oficiales.
- El adiós de Messi marca el fin de una era histórica para el fútbol argentino. Para los hinchas sin ticket, se organizará un Fan Fest multitudinario en Ciudad Universitaria.
La despedida de Lionel Messi con la selección argentina ya tiene otro capítulo: las entradas para el partido ante Benín se agotaron este jueves, pocas horas después de que comenzara la venta. El encuentro será el martes 6 de octubre en el estadio de River y marcará la última presentación del capitán con la camiseta albiceleste en el país.
El expendio se habilitó cerca de las 18 a través de Deportick y desde los primeros minutos quedó en evidencia la enorme demanda. Muchos usuarios que intentaron ingresar al sistema se encontraron con una fila virtual que advertía que recién podrían acceder a la página después de más de una hora. La demora generó numerosas quejas en redes sociales entre quienes buscaban conseguir una localidad para el histórico partido.
La situación se mantuvo durante buena parte de la tarde. A 35 minutos de iniciado el expendio, la espera seguía siendo superior a una hora y, en un principio, ni siquiera quedaba claro si las entradas continuaban disponibles. Finalmente, cerca de las 20, Deportick incorporó la leyenda “agotado” en el sector destinado a la compra y el aviso también apareció para quienes todavía permanecían en la fila virtual.
Las localidades tenían los mismos valores que las del amistoso ante Burkina Faso. La entrada popular costaba $90.000, mientras que para menores de 3 a 10 años el precio era de $29.000. Las plateas iban desde los $180.000 para las ubicaciones altas de Sívori y Centenario hasta los $480.000 para las plateas medias de San Martín y Belgrano. La cantidad disponible para la venta general, de todos modos, fue inferior a la capacidad total de River debido a la distribución de tickets entre sponsors, invitados y allegados.
La agenda de la selección argentina y el último partido de Messi
Antes de la despedida, la selección argentina jugará ante Bolivia el miércoles 30 de septiembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y contra Burkina Faso el sábado 3 de octubre, en River. Para ambos encuentros todavía existen localidades disponibles, mientras que para el duelo ante Benín ya no quedan entradas a través del expendio oficial. Messi llegará a su último partido con 208 presentaciones y 125 goles con la selección argentina, además de cuatro títulos con la mayor: las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.
Una alternativa para quienes no consiguieron entrada
Quienes no pudieron acceder a una localidad para el Monumental tendrán otra posibilidad de participar de la despedida. El martes 6 de octubre, desde las 12, se realizará un Fan Fest en Ciudad Universitaria con transmisión en vivo del partido, shows musicales, juegos, premios, invitados especiales, DJ y la posibilidad de fotografiarse con la Copa del Mundo. Las entradas parten desde $30.000 y también se comercializan a través de Deportick.