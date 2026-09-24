La despedida de Messi desató una locura: se agotaron las entradas y hubo reclamos de los fanáticos

Las localidades tenían los mismos valores que las del amistoso ante Burkina Faso. La entrada popular costaba $90.000, mientras que para menores de 3 a 10 años el precio era de $29.000. Las plateas iban desde los $180.000 para las ubicaciones altas de Sívori y Centenario hasta los $480.000 para las plateas medias de San Martín y Belgrano. La cantidad disponible para la venta general, de todos modos, fue inferior a la capacidad total de River debido a la distribución de tickets entre sponsors, invitados y allegados.