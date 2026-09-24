Despedida de Messi en la Selección: la página no avanza y colapsó la venta de entradas para el amistoso contra Benín

Resumen para apurados
- La venta de entradas colapsó este jueves tras la masiva demanda para ver la despedida de Lionel Messi con la Selección ante Benín, el 6 de octubre en River.
- Deportick registró filas virtuales de más de una hora a segundos de abrir. Los boletos oscilan entre $90.000 y $480.000, con un aforo general reducido por AFA.
- El encuentro en el Monumental marcará el adiós definitivo del capitán albiceleste ante su gente, garantizando un lleno total pese al elevado costo de las entradas.
La despedida de Lionel Messi con la selección argentina ya genera una expectativa enorme entre los hinchas. Este jueves, a las 18, comenzó la venta de entradas para el partido ante Benín, que se jugará el próximo 6 de octubre en el estadio de River, y la demanda desbordó rápidamente el sistema de Deportick.
A los pocos segundos de habilitarse el expendio, una gran cantidad de usuarios que habían ingresado a la plataforma para comprar sus localidades se encontraron con una fila virtual que advertía que recién podrían acceder a la compra después de más de una hora. La situación provocó numerosas quejas en redes sociales y evidenció la enorme cantidad de personas que buscaban asegurarse un lugar para el último partido de Messi con la camiseta albiceleste.
LA GACETA siguió el procedimiento desde el comienzo y, 35 minutos después de iniciada la venta, el mensaje continuaba mostrando una espera superior a una hora. La plataforma, de esta manera, tuvo una fuerte demanda desde los primeros minutos, mientras los hinchas aguardaban su turno para poder elegir sus ubicaciones y completar la compra.
La expectativa es todavía mayor porque el encuentro ante Benín fue elegido para homenajear al capitán frente al público argentino. River cuenta con una capacidad aproximada de 85.000 espectadores, aunque la cantidad de localidades disponibles para la venta general es inferior debido a la distribución de entradas que realiza la AFA entre sponsors, invitados y allegados.
Cuánto cuestan las entradas
Los precios establecidos para el partido ante Benín son los mismos que se habían fijado para el encuentro frente a Burkina Faso, pese a que Messi no participará de ese amistoso. La entrada popular tiene un valor de $90.000, mientras que para menores de 3 a 10 años el precio es de $29.000.
Las plateas parten de los $180.000 para las ubicaciones altas de Sívori y Centenario y llegan hasta los $480.000 en las plateas medias de San Martín y Belgrano. De esta manera, a pesar de los elevados valores, la venta para la despedida de Messi quedó rápidamente marcada por la enorme cantidad de hinchas que intentaron acceder a una localidad desde el primer minuto.