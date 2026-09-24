Despedida de Messi en la Selección: la página no avanza y colapsó la venta de entradas para el amistoso contra Benín

A los pocos segundos de habilitarse el expendio, una gran cantidad de usuarios que habían ingresado a la plataforma para comprar sus localidades se encontraron con una fila virtual que advertía que recién podrían acceder a la compra después de más de una hora. La situación provocó numerosas quejas en redes sociales y evidenció la enorme cantidad de personas que buscaban asegurarse un lugar para el último partido de Messi con la camiseta albiceleste.