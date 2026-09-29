"Super Niño" en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?
La OMM advierte sobre un fenómeno de intensidad “muy fuerte” hacia el verano 2026-2027. Qué dice la ciencia y cómo impacta la falta de datos locales. ¿La lluvia de ayer fue el preludio de lo que vendrá en los próximos meses?
Resumen para apurados
- La OMM advirtió el 29 de septiembre sobre la llegada de un fenómeno de El Niño 'muy fuerte' a Tucumán para el verano 2026-2027 debido a intensas anomalías climáticas.
- El evento se perfila tras recientes tormentas de primavera y temperaturas récord en la región, en un marco condicionado por la falta de registros meteorológicos locales.
- Hacia los próximos meses, los especialistas evalúan el riesgo de precipitaciones históricas y analizan medidas de prevención para mitigar posibles inundaciones.
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